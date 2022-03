'Express' se apoia em investigações com protagonista imperfeita

A ideia da série espanhola Express, que tem seus oito episódios disponíveis na plataforma Starzplay, surgiu para o criador Iván Escobar a partir de uma imagem. Em uma reunião com um serviço de streaming, havia uma mesa gigante, mas nenhuma cadeira. “Falaram que era melhor assim, porque dava para ser reunião express”, disse Escobar em entrevista ao Estadão na Cidade do México. “Express”, claro, é o famoso vapt-vupt. “Pensei que tudo nas nossas vidas é express: as reuniões, a comida, os trens, divórcio, sexo.”

Escobar, que também é produtor da série Vis a Vis, percebeu que havia até um crime que se encaixava nessa vida louca: o sequestro relâmpago, que também se tornou comum na Espanha, com as vítimas, em geral mulheres, trancadas em porta-malas enquanto os criminosos tentam arrancar dinheiro de suas famílias. “É um crime que cresceu muito, que apela ao medo e que pode ser cometido por qualquer pessoa”, disse o roteirista Antonio Sánchez.

Trauma

A personagem principal é Bárbara (Maggie Civantos, também de Vis a Vis), que passou por essa experiência. Psicóloga, ela ajuda a polícia a resolver casos semelhantes. “Ela tem esse trauma e não quer que mais ninguém passasse por isso, especialmente suas filhas”, disse Sánchez.

Bárbara é cabeça-quente. Ela acaba saindo da polícia e aceitando um emprego em uma agência particular que investiga especificamente casos de sequestro. Ela monta uma equipe diversa, formada pelo violento Santiago (Vicente Romero); Maribel (Ana Marzoa), que não enxerga e usa o instinto e a audição aguçada; Dulce (Loreto Mauleón), que pilota drones, dando à investigação mais agilidade; o hacker Zero (Omar Banana); e Leo (Bernardo Flores), que costumava praticar sequestros relâmpagos e conhece todas as gangues.

Mundo interior

Tem toda a cara de um CSI ou algo do gênero, mas a espanhola Express busca se aprofundar mais na vida dos personagens, especialmente de Bárbara, uma mulher competente que lida com um trauma, acaba de se separar e tem uma relação ambígua com o marido e nem sempre está presente na vida das duas filhas. “O que mais nos atraía é que ela fosse imperfeita”, explicou Escobar. “Que se atrasasse com sua família, não conseguisse fazer seu trabalho, tivesse problemas no casamento. Porque é o que acontece com todos nós. Eu discuto com minha mulher, não chego a tempo aos jogos de futebol dos meus filhos, me equivoco, discuto. Queríamos que essa personagem salvasse vidas, mas que talvez não fosse capaz de salvar a sua própria.”

Para Maggie Civantos, já está mais do que na hora de apresentar todas as imperfeições femininas. “Precisamos eliminar esse estereótipo de mulher perfeita. Ele gera muita pressão na sociedade, as mulheres nem sabem mais o que ser. Só precisamos ser nós mesmas.”