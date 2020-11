Estreia de 'WandaVision' no Disney+ é adiada para janeiro

LOS ANGELES - A série de televisão WandaVision da Marvel Studios estreará no serviço de streaming Disney+ no dia 15 de janeiro, e não em dezembro, anunciou a Walt Disney Co nesta quinta-feira.

WandaVision é uma das séries de grande destaque com que a Disney está contando para atrair mais clientes para o Disney+, canal por assinatura lançado um ano atrás nos Estados Unidos e que chega no dia 17 de novembro aqui no Brasil.

A série de seis horas é a primeira criada pela Marvel Studios especificamente para o Disney+. Ela tem Elizabeth Olsen no papel da Feiticeira Escarlate e Paul Bettany como Visão, dois personagens que já apareceram nos cinemas na franquia de grande sucesso Vingadores.