Estadão lança podcast sobre séries de TV e streaming

Conversar sobre séries e debater os temas atuais que elas sugerem é uma das vocações do novo produto do ‘Estado’ em podcast. No ar a partir desta quarta-feira, 19, o ‘Episódio’ se propõe a ser simples como o nome, para informar sem cansar - e ao mesmo tempo divertir -, com análises sobre a produção do streaming mundial.

A cada quinze dias, os três apresentadores Clara Rellstab, Leandro Nunes e Simião Castro vão compartilhar as próprias impressões sobre as séries no consagrado formato de mesa redonda. Essa conversa também estará sempre recheada de muita informação sobre o universo da TV e streaming.

O primeiro episódio de ‘Episódio’ estreia no ritmo do Carnaval e traz a dica de uma cantora e artista pop brasileira.

Ouça o teaser: