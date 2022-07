Esperada série 'O Senhor dos Anéis' é história de esperança e escuridão

É a ficção televisiva mais cara da história, com um orçamento de mais de US$ 450 milhões para sua primeira temporada, e a Amazon Studios elevou a expectativa de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder com uma apresentação espetacular na Comic-Con, a feira mais importante do mundo do entretenimento. A gigante do e-commerce contratou Stephen Colbert, um dos reis da televisão americana, para mostrar aos fãs da saga as primeiras imagens desta série, codirigida e produzida pelo espanhol J.A Bayona, que chegará ao Amazon Prime Video no dia 2 de setembro.

"É uma história de esperança e escuridão. Este é J.R.R. Tolkien, é antes de tudo uma história de perda", disse Colbert a milhares de fãs que fizeram fila, alguns durante a noite, no Centro de Convenções, para ver um aperitivo do blockbuster, já disponível na internet. Com um nível técnico impressionante, cada um dos oito episódios que compõem esta primeira temporada promete replicar uma experiência semelhante aos filmes da trilogia original. Isso foi afirmado por seus produtores executivos, Patrick McKay e JD Payne, em um palco com telas ao redor para as quais, no entanto, Bayona não subiu porque estava filmando em outros projetos. "Há muita expectativa e muita paixão entre os fãs, não queríamos decepcionar ninguém. Estamos trabalhando secretamente nisso há quatro anos e meio, o tempo todo imaginando como poderíamos fazer melhor", disse um McKay sorridente.

Aposta da Amazon na tela pequena

De acordo com os avanços da história, a trama se passa "milhares de anos antes" dos acontecimentos narrados em O Hobbit e na trilogia O Senhor dos Anéis, sem nenhum traço do "Anel" pelo qual os protagonistas de Tolkien lutaram na tela grande. Um próspero reino, Númenor, e um novo lote de personagens (o porto-riquenho Ismael Cruz Córdova, entre eles) serão o centro desta nova história que, segundo seus criadores, parte das bases que o escritor lançou em sua famosa coleção de novelas. "É uma história humana. Imagine que sua casa, sua família, seu trabalho e as coisas que mais importam para você lhe são tiradas. Até onde você iria para proteger tudo?", disse Payne. Na tentativa de se firmar como uma das potências do novo mercado televisivo, a Amazon adquiriu os direitos do universo criado por Tolkien em 2017 com o compromisso de produzir 50 horas de ficção.

Agora, os diretores garantem que, durante os últimos cinco anos de produção e filmagem na Nova Zelândia, eles tiveram total liberdade criativa e um orçamento ambicioso de mais de US$ 450 milhões, para que uma das sagas mais importantes do cinema salte para a tela pequena da melhor maneira possível. A série se tornou onipresente na Comic-Con, uma feira onde Marvel, DC Comics e as maiores franquias de sucesso de Hollywood apresentam suas novidades para fãs entusiasmados que acorrem a esta meca do mundo "nerd" todos os anos. Meses antes, O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder ocupou o espaço publicitário mais caro dos EUA, o Super Bowl, para lançar um brevíssimo trailer para o grande público.

'A Casa do Dragão' e Marvel, também forte na Comic-Con

Os esforços da Amazon Prime Video para divulgar sua ficção ofuscaram outro destaque do evento: a sequência de Game of Thrones, que será apresentada com o título A Casa do Dragão e será lançado apenas uma semana antes, em 21 de agosto na HBO. Nesse nível, a única empresa que enfrentou a ficção televisiva foi a todo-poderosa Marvel, que pela primeira vez dividiu sua apresentação em dois dias, um focado em projetos de animação e outro no futuro de suas séries e filmes.