Episódio especial da Mônica Toy faz homenagem ao Dia das Mães

Uma das datas mais festejadas no País, o Dia das Mães é motivo de inúmeras homenagens, que vão desde as preparadas pela família quanto as que vêm de produções artísticas espalhadas pelo mundo virtual. Claro que, entre tantas elaboradas, a Mauricio de Sousa Produções preparou um episódio especial da animação Mônica Toy, que chega ao canal do YouTube nesta quarta-feira, 5. E, no domingo, 9, que é o momento exato das comemorações, o desenho será também compartilhado nas redes sociais da Turma da Mônica.

Animação de curta duração, curtíssima na verdade, o MIAUravilhas traz as amigas Mônica e Magali passeando com seus “filhos”, além da coelhinha Dalila. Para os que já conhecem, a série traz os personagens em historinhas sem o uso de falas, mas os sons incluídos fazem toda a diferença. Nesta aventura, Mônica leva seu Sansão para passear, Magali carrega seu gato Miau e, por último, Dalila tem uma leva de coelhinhos, cada um em seu carrinho. Claro que alguma confusão surge no meio do passeio, mas nada que atrapalhe essas “supermães”.

Criada pela Mauricio de Sousa Produções e lançada em 2013, a série Mônica Toy

conta com 16,9 milhões de inscritos em seu canal do YouTube e cerca de 14,5 bilhões de visualizações.

Outros projetos com a Turma da Mônica

No cinema. Sempre com alguma novidade na manga, Mauricio de Sousa coloca seus personagens em ação em diversos segmentos. Com lançamento previsto para julho, vem aí o segundo filme com a turminha do Bairro do Limoeiro. Turma da Mônica - Lições tem direção de Daniel Rezende e traz de volta Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira), além de outros personagens conhecidos dos gibis. Produção é inspirada na Graphic Novel Lições, de Vitor Cafaggi e Lu Cafaggi.

Social. Criado para elevar a autoestima das meninas e enfatizar seus direitos a oportunidades em vários níveis, o projeto Donas da Rua conta com apoio da ONU Mulheres. De tempos em tempos, a MSP presta homenagem a alguns nomes de destaque, como a Prêmio Nobel de Química e Física Marie Curie, a cientista espacial Katherine Johnson, a campeã de judô Rafaela Silva, a pintora Tarsila do Amaral e até a escritora J. K. Rowling. Como está no site da turminha: O ponto central do projeto #DonasdaRua é produzir e agregar conteúdos que vão demonstrar, através de histórias e exemplos, como meninas do Brasil e do mundo podem exercitar seu direito de ser o que quiserem e entender melhor conceitos como empoderamento e igualdade de oportunidades.

Atualidade. Atentos ao que ocorre no Brasil e no mundo, a equipe da MSP também pensou o momento atual de pandemia. E foi assim que até o Cascão aderiu à campanha de conscientização para combate à covid e surgiu nas redes sociais diante de uma pia e lavando as mãos, algo impensável para o personagem que não gosta nem pouco de água. Além disso, a empresa de Mauricio de Sousa junto com o Centro de Pesquisa em Alimentos da USP desenvolveram uma cartilha, com o propósito de estimular as boas práticas para contenção da pandemia, como o uso correto de máscaras.