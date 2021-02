Episódio 7 de 'WandaVision' revela quem está por trás de tudo – será?

Na vida real, a vizinha abelhuda Agnes seria uma personagem insuportável, aparecendo nos momentos mais impróprios. Mas claro que, interpretada por Kathryn Hahn, ela sempre foi hilária – além de muito bem vestida. Mas eis que, confirmando teorias rolando na internet, Agnes revelou que na verdade é Agatha Harkness, uma bruxa lendária do universo Marvel, com centenas de anos. Agnes não só não estava sendo manipulada por Wanda (Elizabeth Olsen) como na verdade seria a mestra por trás de tudo o que está acontecendo no mundo encantado de Westview. Mas será que é isso mesmo? Agatha tem relação com vários personagens, incluindo Mephisto, o Quarteto Fantástico e a própria Wanda, sendo uma espécie de mentora para seus poderes. Faltando dois episódios para o fim de WandaVision, a série de sucesso da Disney+, é difícil de comprar que a vilã seja ela e pronto.

Leia Também Streaming salva lucro da Disney em ano de parques e cinemas fechados ou com público limitado

O episódio Derrubando a Quarta Parede foi um pouco congestionado, incluindo também a manifestação dos poderes de Monica Rambeau (Teyonah Parris), que volta ao Hex e dá início à sua transformação em Photon. Nos quadrinhos, a personagem foi a segunda Capitã Marvel e membro dos Vingadores. Ela quer ajudar Wanda, que começa o episódio no melhor estilo Modern Family, fazendo confissões inconfessáveis diretamente para a câmera, enquanto a caixa de leite, a decoração à sua volta e os consoles de videogames dos seus meninos ficam pulando de época em época – ou seria de universo em universo? A verdade é que a realidade de Wanda está desabando à sua volta.

Enquanto isso, Vision (Paul Bettany) se aliou à Dra. Darcy Lewis (Kat Dennings), agora presa no Hex, e ela lhe contou tudo o que se passou em sua vida – Vision não tem memória. O objetivo da S.W.O.R.D. parece ser recuperar Vision. Ou seja, mais um personagem da Marvel que morreu, mas só de mentirinha. Pobre Wanda, tanto sofrimento à toa.

A propaganda no meio do episódio de WandaVision é também uma provável dica: o medicamento Nexus, que coloca o usuário em segurança de volta à sua realidade ou à realidade de sua escolha e é recomendado para quem está pronto para seguir em frente com sua vida. Nos quadrinhos, Wanda é um dos seres Nexus, capazes de manter a coerência e estabilidade do Multiverso. Mas Nexus de Todas as Realidades também é um portal entre dimensões, que permite passagem para qualquer realidade, inclusive realidades dentro de realidades. O Hex, em si, poderia ser um Nexus.

Por fim, a cena no meio dos créditos, uma tradição do Universo Cinematográfico Marvel que aparece pela primeira vez em WandaVision: o misterioso Pietro (Evan Peters), ausente de todo o episódio e estabelecido como um impostor, está de volta bem quando Monica está prestes a descobrir certas coisas. Quem ele é exatamente? E onde estão Billy e Tommy, que desaparecem depois de irem para a casa de Agnes/Agatha? Perguntas para os dois últimos episódios de WandaVision.