Empresa divulga cena inédita de 'The Office'; assista

Mais de 15 anos após a estreia na NBC, a série The Office não para de surpreender. Desta vez, a Peacock, serviço de streaming da emissora, divulgou um trecho inédito que não entrou na versão final. O seriado acompanha a rotina de funcionários da Dunder Mifflin, uma empresa que vende papel na Pensilvânia. Na história, os personagens participam de uma espécie de documentário e, em diversos momentos, surgem contando suas experiências para as câmeras.

Na cena que foi deletada e que não consta na exibição final de The Office, Michael Scott, interpretado por Steve Carell, descobre que Creed, um dos funcionários da companhia, mora no escritório durante à noite.

"Já se perguntou onde mora o Creed? Assista a esta cena excluída do The Office para descobrir", diz a legenda da publicação no Twitter oficial da plataforma de streaming.

No Brasil, The Office está disponível apenas na Amazon Prime Video, já que a série deixou o catálogo da Netflix.