Emmy aumenta o número de indicados nas categorias série dramática e cômica

Os organizadores do Emmy decidiram aumentar o número de indicados nas duas principais categorias do prêmio. A partir de agora, melhor série dramática e melhor série cômica terão oitro produções na disputa, cada uma. As informações são da Variety. A premiação ocorre no dia 20 de setembro.

Antes disso, sete séries concorriam. No caso de outras categorias, o número de indicados dependerá da quantidade de submissões das produtoras ao prêmio.

Leia Também Emmy 2020 é confirmado para setembro com Jimmy Kimmel como apresentador

Em geral, a Academia de TV recebe a lista de produções e profissionais que poderão concorrer. A partir desta lista, os membro realizam a votação.