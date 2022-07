Emmy 2022: Veja onde assistir ao anúncio dos indicados

Nesta terça-feira, 12, a Academia de Televisão revela os indicados para o Emmy 2022. O anúncio será feito a partir de 12h30 (horário de Brasília) e o público poderá acompanhar diretamente pelo YouTube ou no site oficial da premiação.

Os anúncios dos indicados serão feitos pelos atores Melissa Fumero e JB Smoove, que dividirão o palco com o presidente da organização Frank Scherma.

Entre as apostas de indicação estão produções já conhecidas do Emmy como Succession, da HBO e Ted Lasso, da Apple TV. Também voltam ao pário, depois de passarem um período sem concorrer, as séries Stranger Things, Maravilhosa Sra. Maisel, Euphoria, Insecure, Barry, Ozark, Boneca Russa, The Morning Show, Killing Eve e What We Do In the Shadows.

Pode ser também que a premiação conte com a presença de algumas novidades entre os indicados, como Round 6, série coreana de sucesso da Netflix. A chegada da produção no panteão da premiação seria como uma consolidação do foco da empresa no mercado global.

Para disputar o prêmio de drama, tem ainda o western moderno Yellowstone, a série Yellowjackets, além de Ruptura. No lado da comédia, é possível que apareçam as primeiras temporadas de Abbott Elementary e Only Murders in the Building.

No entanto, alguns queridinhos do Emmy não estarão na disputa este ano porque estão fora da janela de elegibilidade da premiação. A organização exige que os programas tenham sido exibidos entre 1º de junho de 2021 e 31 de maio de 2022. Muitos títulos enfrentaram atrasos por conta da pandemia.

Entre os que estão definitivamente fora da disputa, estão The Crown, que ainda deve ser lançada no segundo semestre deste ano, a nova temporada de Westworld, que está no ar atualmente, The Boys da Prime Video, que teve seu último episódio lançado na sexta-feira, 8, e The Handmaid's Tale do Hulu, cujos novos episódios só chegam em setembro.