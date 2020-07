Emmy 2020 para maratonar: Onde assistir as principais séries indicadas na premiação

O Emmy Awards deste ano será diferente. Como tantos outros eventos, a realização da cerimônia que vai escolher as melhores das séries e da televisão também foi afetada peloi coronavírus. Com um pouco de sorte, quase todas as produções indicadas terminaram as filmagens antes da pandemia.

Os concorrentes foram anunciados na terça, 28, e trouxe grandes surpresas. A Netflix liderou entre todas as redes com um recorde de 160 indicações, seguida pela HBO, com 107.

Confira na lista as principais séries que concorrem na premiação e aproveite para maratonar, a premiação online está prevista para 20 de setembro.

Watchmen (HBO)

No topo da lista, o drama distópico de super-herói lidera com 26 indicações, incluindo de melhor série limitada. A produção da HBO aborda o tema do racismo em um mundo distópico, a partir dos quadrinhos, que se passa na Guerra Fria, em que heróis mascarados investigam a morte de um agente do governo, Nixon ganhou a guerra, os carros são todos elétricos, e a identidade dos vigilantes é segredo.

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime)

Com 20 indicações, outra queridinha é dos mesmos criadores de Gilmore Girls, e conta a trajetória de uma mulher que busca o sonho e quebra tabus. Na série narrada nos anos 1950, a personagem Midge busca encontrar seu lugar no mundo, com seu grande talento para a comédia, em uma sociedade voltada apenas aos homens.

Pose (Netflix)

Mais uma série de Ryan Murphy, a produção desvenda o universo dos “ballrooms”, os bailes com concurso de fantasia e dança que dão voz e expressão a homossexuais e pessoas trans em Nova York, em sua maioria não-brancos, nos anos 1980. O ator Billy Porter concorre mais uma vez, como melhor ator em série de drama.

The Mandalorian (Disney +)

A Disney + tem motivos para comemorar. Fruto da expansão do universo da saga espacial, a série conta a história de um insólito caçador de recompensas que se depara com o mais novo queridinho da internet, o Baby Yoda. O boneco, inclusive, ganhou produção em série. Concorre como melhor série de drama.

The Good Place (Netflix)

Mais uma produção de sucesso, a produção concorre nas categorias de melhor série de comédia, e de melhor ator de comédia, pela interpretação de Ted Danson. Com produção Michael Schur, que assinou Parks and Recreation e Brooklyn Nine-Nine, The Good Place traz com ousadia uma investigação do que significa ser uma boa pessoa, ou seja, um questionamento filosófico.

Euphoria (HBO)

As série produzida pelo cantor Drake e Zendaya no papel principal, Euphoria é uma adaptação da israelense HOT, criada por Ron Leshem e Daphana Levin. Ela interpreta Rue, uma adolescente que acaba de sair da reabilitação. Usuária de drogas diversas, Rue não pretende permancer 'limpa', e logo volta a frequentar festas em que tudo é liberado. A atriz concorre na categoria melhor série de drama.

Ozark (Netflix)

Vencedora do Emmy, a série continua no páreo. Neste ano concorre como melhor série de drama, ator em série dramática, por Jason Bateman, e atriz em série dramática, Laura Linney. A trama conta a história de Marty (Bateman), um consultor financeiro que mora no subúrbio de Chicago. Ele precisa lavar US$ 500 milhões para aplacar a ira de um poderoso traficante de drogas. Por conta disso, ele arrasta a esposa, interpretada por Linney, e os filhos para os montes Ozark, um local remoto e próximo da natureza no interior do Missouri.

Veja a lista dos principais indicados ao Emmy:

Melhor ator em série de comédia

Michael Douglas, "Método Kominski"

Anthony Anderson, "Black-ish"

Ted Danson, “The Good Place”

Don Cheadle, “Black Monday”

Eugene Levy, “Schitt’s Creek”

Ramy Youssef, “Ramy”

Melhor atriz em série de comédia

Christina Applegate, “Dead to Me”

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Linda Cardellini, “Dead to Me”

Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”

Issa Rae, “Insecure”

Tracee Eliss Ross, "Black-ish"

Melhor ator em série de drama

Jason Bateman, “Ozark”

Sterling K. Brown, “This Is Us”

Steve Carrell, "The Morning Show"

Brian Cox, “Succession”

Billy Porter, “Pose”

Jeremy Strong, “Succession”

Melhor atriz em série de drama

Jennifer Aniston, “The Morning Show”

Olivia Colman, “The Crown”

Jodie Comer, “Killing Eve”

Laura Linney, “Ozark”

Sandra Oh, "Killing Eve"

Zendaya, "Euphoria"

Melhor atriz em minissérie ou filme para TV

Kerry Washington, “Little Fires Everywhere”

Cate Blanchett, “Mrs. America”

Shira Haas, “Unorthodox”

Regina King, “Watchmen”

Octavia Spencer, "Self Made"

Melhor ator em minissérie ou filme para TV

Jeremy Irons, “Watchmen”

Hugh Jackman, “Bad Education”

Paul Mescal, "Normal People"

Jeremy Pope, "Hollywood"

Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”

Melhor minissérie

“Little Fires Everywhere”

“Mrs. America”

“Unbelievable”

“Unorthodox”

"Watchmen"

Melhor série de drama

"Better Call Saul"

“The Crown”

“O Conto da aia”

“Killing Eve”

“The Mandalorian”

“Ozark”

“Stranger Things”

“Succession”

Melhor série de comédia

“Curb Your Enthusiasm”

“Dead to Me”

“The Good Place”

“Insecure”

“The Kominsky Method”

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"Schitt's Creek"

“What We Do In The Shadows”

Melhor reality show de competição

“The Masked Singer”

“Nailed It!”

“RuPaul Drag Race”

“Top Chef”

“The Voice”

Melhor programa de variedades

“The Daily Show with Trevor Noah”

“Full Frontal with Samantha Bee”

“Jimmy Kimmel Live!”

“Last Week Tonight with John Oliver”

“The Late Show with Stephen Colbert”

Melhor filme para TV