Emilia Clarke diz que Kit Harington participará de spin-off de 'Game of Thrones' sobre Jon Snow

Kit Harington está envolvido em um spin-off de Game of Thrones sobre seu personagem Jon Snow, disse a atriz Emilia Clarke, coprotagonista da série de sucesso da HBO. Em entrevista à rede britânica BBC, a atriz foi questionada sobre uma reportagem da publicação The Hollywood Reporter, da semana passada, que afirmava que a HBO está desenvolvendo um spin-off com o personagem Jon Snow como elemento central.

A publicação afirmou que Harington, que interpretou o personagem em todas as oito temporadas do Game of Thrones, estava "disposto a retomar o papel se a série seguisse em frente".

"Ele me falou sobre isso. E eu sei que existe. Está acontecendo", disse Clarke, que interpretou Daenerys Targaryen em Game of Thrones.

"Kit participou da criação, até onde eu sei, então ele está envolvido desde o início. Portanto, o que você irá ver, espero, se isso acontecer, terá o selo de Kit Harington". Um representante de Harington, de 35 anos, não estava contactável de imediato para comentar.

Baseado nos romances As Crônicas de Gelo e Fogo, do autor norte-americano George R.R. Martin, Game of Thrones, que foi exibida pela primeira vez em 2011, se tornou um fenômeno global. A premiada série da HBO foi encerrada em 2019 com um final que dividiu os fãs.

O spin-off A Casa do Dragão, que se passa 200 anos antes da série original, está programado para estrear em agosto.

Perguntada pela BBC se ela consideraria participar de um spin-off de Game of Thrones, Clarke disse: "Não, eu acho que já terminei". A atriz, 35 anos, fará sua estreia no West End de Londres na próxima semana em uma nova adaptação de A Gaivota, de Anton Chekhov.