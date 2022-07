Em São Paulo, atores de ‘Stranger Things’ falam do sucesso da série

Os londrinos Jamie Campbell Bower e Joseph Quinn sabiam onde estavam se metendo ao entrar em Stranger Things. A série é um sucesso mundial absoluto. Mas, ainda assim, a quarta temporada, cujo Volume 1 estreou em 27 de maio, com o Volume 2 entrando no ar na última sexta, foi um estouro. A Netflix divulgou que a nova leva de episódios teve mais de 1 bilhão de horas vistas, sendo superada, por enquanto, apenas por Round 6.

“Eu prefiro não ter muitas expectativas, mas certamente o sucesso superou todas as minhas. Tem sido incrível”, disse Quinn, em entrevista ao Estadão. Bower concordou. “Enfim, os fãs quebraram a internet quando a série estreou. Só isso já é extraordinário”, afirmou. Os dois atores estão no Brasil, onde Stranger Things tem uma plateia das mais apaixonadas, para entrevistas e um encontro com fãs.

Na internet, não se fala em outra coisa que não a participação dos dois novatos. Jamie Campbell Bower, como Vecna, poderia ser apenas o monstro da temporada, mas é muito mais, amarrando tudo o que está acontecendo desde o princípio na antes sonolenta Hawkins. Pois, na verdade, ele é o pequeno Henry Creel (interpretado na infância por Raphael Luce), que viu a mãe e a irmã serem assassinadas em um crime que levou seu pai à cadeia, mas que tem as mesmas características das mortes acontecendo agora em Hawkins. Ele também é Um, o primeiro objeto de estudo do Dr. Brenner (Matthew Modine), e Peter Ballard, que ajuda a manter a ordem no laboratório de Brenner, onde Onze (Millie Bobby Brown) foi criada e onde está novamente.

“Foi muito interessante ler as teorias sobre quem era Vecna quando ninguém ainda sabia que era eu ou sobre o arco de Henry”, disse ele. “Ficavam especulando se era o Billy (Dacre Montgomery) de volta, ou o Will (Noah Schnapp), ou mesmo Brenner. Foi bem divertido, eu ficava só rindo comigo mesmo.”

E Joseph Quinn é Eddie Munson, um roqueiro pouco afeito aos estudos e craque no Dungeons & Dragons que ajuda a turma formada por Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink), Steve (Joe Keery) e Nancy (Natalia Dyer) a combater o mundo das trevas que ameaça a existência da cidade. Eddie conquistou os fãs e partiu seus corações ao se sacrificar para salvar Dustin e todos os outros tocando Master of Puppets, do Metallica, para atrair os morcegos-monstros que são guardiões de Vecna.

Para quem tem esperança de uma volta de Eddie, Quinn lamenta informar, mas acha que ele está mesmo morto. “Seria ótimo, não sei se os irmãos Duffer vão usar um truque de mágica para trazê-lo de volta. Nem preciso dizer que toparia na hora. Mas suspeito que seu tempo se esgotou.”