Elizabeth Moss, de 'The Handsmaid's Tale', vai estrelar série na Apple TV

Elisabeth Moss, a protagonista de The Handmaid's Tale, assinou com a Apple para estrelar uma série baseada no livro The Shining Girls, escrito por Lauren Beukes.

"Moss interpretará uma repórter que, após sobreviver a um brutal assalto, descobre que sua realidade muda enquanto tenta localizar o agressor", informou em comunicado a Apple, empresa cada vez mais ativa no mercado de audiovisual.

Leia Também Elisabeth Moss encanta público de Sundance como a escritora de terror Shirley Jackson

A atriz também trabalhará como produtora executiva da série, posto que compartilhará com Leonardo DiCaprio através da empresa Appian Way.

Semanas atrás, Moss foi confirmada para o papel da assassina Candy Montgomery na minissérie Candy, sobre um crime real cometido no Texas em 1980. Enquanto embarca em ambos os projetos, a atriz continuará na quarta temporada de The Handmaid's Tale.

A contratação de Elisabeth Moss, um dos rostos mais conhecidos da TV atualmente, faz parte da estratégia da Apple de ampliar o catálogo de séries para a própria plataforma de streaming, a Apple TV+, que tem como outra grande aposta a série The Morning Show, com Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell.