Elizabeth Debicki interpretará a princesa Diana na série 'The Crown'

Elizabeth Debicki vai interpretar a princesa de Diana nas temporadas cinco e seis de The Crown. O anúncio foi feito no domingo, 16, pela Netflix.

Atriz vai se unir a um novo elenco escolhido para essa fase da série, que inclui Imelda Staunton como a Rainha Elizabeth e Lesley Manville como a Princesa Margaret. Staunton chega para ocupar o lugar de Olivia Colman e Claire Foy, que foram bem-sucedidas no papel da monarca em outras temporadas.

Emma Corrin está interpretando Diana em a próxima quarta temporada do drama, ainda inédito, e Elizabeth Debicki assumirá a personagem em sua fase mais dramática, mostrando fatos passados nos anos 1990. Espera-se que as temporadas cinco e seis sejam o final da série. Nenhuma data de estreia da quarta temporada ainda foi anunciada.

Na conta oficial da série no Twitter, Elizabeth Debicki se manifestou sobre a personagem e sua entrada na produção. "O espírito da princesa Diana, suas palavras e ações vivem em nos corações de muitas pessoas. É um verdadeiro privilégio e honra integrar esta série magistral, que me deixou absolutamente viciada desde o episódio 1."

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020