Elenco de 'Dexter': veja como estão os atores da série

O canal Showtime anunciou que fará um revival da série Dexter, que teve seu último episódio transmitido em 2013, depois de nove temporadas de sucesso. Em todo esse tempo, a série foi premiada com 2 Globos de Ouro. A notícia do reencontro do elenco para a nova temporada, que deve ir ao ar no ano que vem, animou a internet e o que não faltou foi gente especulando sobre o elenco e como estão os atores após sete anos da última temporada.

Michael C. Hall (Dexter Morgan)

Leia Também 'Dexter': Veja o resumo de cada temporada e relembre o controverso final da série

Quem dava vida a Dexter, um agente do Departamento de Polícia de Miami que mantinha uma vida dupla como serial killer, era Michael C.Hall. O ator caiu no gosto, não só dos espectadores, mas também da crítica e foi agraciado com um Globo de Ouro em 2010 e foi indicado a cinco Emmys. Após o término da série, ele estrelou a série original da Netflix Safe. Além da produção, o ator participou dos elencos de A Noite do Jogo, Sombra Lunar e O Relatório, este último da Amazon Prime Video.

Jennifer Carpenter (Debra Morgan)

Jennifer Carpenter, por sua vez, interpretava Debra Morgan, irmã do protagonista da série. Após o fim da série, a atriz esteve em produções como Onde O Diabo Esconde e Confronto no Pavilhão 99. Ela ainda protagonizou a série Inimigo Interno, da Universal/NBC.

James Remar (Harry Morgan)

O patriarca Harry Morgan era interpretado por James Remar. Após o fim de Dexter, ele se atuou principalmente em séries para TV. Esteve em duas da Warner Bros Television/DC, Raio Negro e Gotham. Remar ainda participou de Grey’s Anatomy e NCIS: Los Angeles.

David Zayas (Tenente Angel Batista)

David Zayas, o Tenente Angel Batista, esteve no elenco da série Gotham, série da Warner Bros Television/DC Comics, e Bloodline, da Netflix. O ator também participou dos longas Saint George, Annie, Tallulah e Operação Obscura, esse último estreou no último mês de setembro.

C.S Lee (Vince Masuka)

C.S Lee, que interpretava Vince Masuka, depois que a série Dexter chegou ao fim, fez algumas participações em produções como 24 Horas: O Legado, Silicon Valley, Máquina Mortífera e MacGiver.

Veja abaixo por onde andam outros atores que participaram de Dexter.