Disney lançará filme 'Hamilton' em serviço de streaming

A Walt Disney Co. lançará o filme do musical da Broadway Hamilton em seu serviço de streaming no dia 3 de julho, véspera do Dia da Independência dos Estados Unidos, informou a empresa nesta terça-feira.

A Disney planejava lançar o filme —que contém imagens do show ao vivo de junho de 2016, com o criador Lin-Manuel Miranda e o elenco original— nas salas de cinema em outubro de 2021.

No entanto, a pandemia de coronavírus, que fechou os palcos da Broadway, assim como as salas de cinema, levou a Disney a adaptar sua estratégia de programação.“À luz dos desafios extraordinários que o mundo enfrenta, esta história sobre liderança, determinação, esperança, amor e o poder das pessoas de se unirem contra as forças da adversidade é relevante e impactante”, disse o presidente executivo da Disney, Bob Iger, em comunicado.

Hamilton é um musical de rap no qual atores negros e latinos interpretam os pais fundadores dos Estados Unidos. A obra ganhou 11 prêmios Tony e um prêmio Pulitzer.