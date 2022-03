Courteney Cox e Greg Kinnear protagonizam série que mistura comédia e terror

Série de terror em tom de comédia, Shining Vale é protagonizado por Courteney Cox e Greg Kinnear e chega à plataforma Starzplay no domingo, 6 de março. Mira Sorvino e Judith Light também integram o elenco e cada novo episódio será lançado semanalmente. No primeiro dia, dois capítulos estarão disponíveis.

Trama

O casal Pat e Terry Phelps consegue sair do pequeno e apertado apartamento em que moram no Brooklyn para uma velha mansão em Connecticut. A ideia é conseguir salvar seu casamento após Pat ter um caso. Mesmo com todos os esforços de Terry para unir a família, os filhos adolescentes estão chateados, pois nada funciona como planejado.

Como a vida não tá fácil, eles aproveitam uma verdadeira pechincha com essa nova casa, que foi conseguida por US $250 mil abaixo do valor de mercado. Mas, quando o ex-proprietário da casa, que por acaso morreu naquele local, aparece para Pat, ela fica confusa, se perguntando se estaria deprimida ou, o mais incrível, possuída.