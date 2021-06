Conheça a linha do tempo de Loki

Não assistiu a todos os filmes em que Loki (Tom Hiddleston) aparece? Ou não se lembra direito do que aconteceu? Não tem problema. Preparamos um guia para refrescar sua memória e marcar a trajetória do personagem no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) para você poder assistir a Loki, já disponível no Disney+, de boas.

Thor (2011), dirigido por Kenneth Branagh

Loki, o Deus da Trapaça, nasce no Universo Cinematográfico Marvel como um traidor. Com inveja de seu irmão Thor (Chris Hemsworth), que se prepara para assumir o trono de Asgard no lugar de seu pai, Odin (Anthony Hopkins), o personagem abre as portas para que o reino seja invadido pelos Gigantes de Gelo de Jotunheim. Ele manipula Thor a procurar vingança, provocando o banimento do irmão. Loki assume o trono do pai durante seu sono profundo, oferece a Laufey (Colm Feore), o Rei dos Gigantes de Gelo, a chance de matar Odin, tenta assassinar Thor na Terra, trai e mata Laufey, que descobre ser seu pai biológico. Tudo para obter a aprovação de Odin. Sem consegui-la, joga-se no infinito, encontrando o emissário de Thanos, com quem faz um acordo: se ele recuperar o Tesseract, uma fonte de energia inesgotável, contará com um exército para dominar a Terra. Loki também recebe o Cetro, que permite o controle da mente.

Os Vingadores (2012), dirigido por Joss Whedon

Loki é o grande vilão da primeira reunião dos Vingadores. Ele ataca uma instalação da S.H.I.E.L.D. e usa o Cetro para roubar o Tesseract. Ele tem um confronto com o Capitão América (Chris Evans), o Homem de Ferro (Robert Downey Jr.) e a Viúva Negra (Natasha Romanoff) e se rende, mas manipula os agentes da nave em que está sendo transportado, causando o surgimento do Hulk (Mark Ruffalo). O personagem mata Phil Coulson (Clark Gregg) e, com o Tesseract, abre um buraco de minhoca para a invasão da frota Chitauri. Os Vingadores defendem Nova York, Loki rende-se novamente, e Thor parte com ele para Asgard, levando o Tesseract.

Thor: O Mundo Sombrio (2013), dirigido por Alan Taylor

Loki volta para sua terceira aventura, agora como anti-herói. Após os acontecimentos de Os Vingadores, ele é condenado em Asgard. A Dra. Jane Foster (Natalie Portman) é contaminada pelo elemento Éter, ela é levada para Asgard. Sabendo do ressurgimento do Éter, que tinha sido escondido antes de entrar no corpo de Jane, Malekith e os Elfos Negros, antigos inimigos dos asgardianos, matam Frigga (Rene Russo), a mãe de Thor e Odin. Para evitar um ataque ao reino, Thor leva Jane para longe e propõe a Loki a oportunidade de vingar a morte de Frigga. Num confronto com Malekith e seu aliado Algrim, ele aparentemente é morto. Depois de, junto com Jane, conseguir se livrar de Malekith, Thor volta a Asgard e se recusa ser rei. Ali é revelado que, na verdade, Loki está disfarçado de Odin e tomou o trono.

Thor: Ragnarok (2017), dirigido por Taika Waititi

De novo o anti-herói, Loki é desmascarado por Thor, que o leva de volta à Terra para procurar Odin. O pai revela aos filhos que sua morte trará de volta a irmã mais velha dos dois, Hela (Cate Blanchett), que eles não conhecem e é mais poderosa. Thor acaba numa batalha de gladiadores, enquanto Loki socializa com o organizador, o Grão-Mestre (Jeff Goldblum). Depois de trair Thor mais uma vez, ele acaba voltando a Asgard para ajudar o irmão a combater Hela. Mas a destruição do reino é inevitável, e Loki tem a chance de pegar para ele o Tesseract.

Vingadores: Guerra Infinita (2018), de Anthony e Joe Russo

Aqui, é Loki na versão mártir. A nave que carrega os refugiados da destruição de Asgard é interceptada por Thanos (Josh Brolin), que continua sua busca pelas Joias do Infinito. Ele consegue domar Thor, extrair a Joia do Espaço do Tesseract e dominar Hulk. Loki finge se curvar a Thanos para então atacá-lo, mas acaba morto.

Vingadores: Ultimato (2019), de Anthony e Joe Russo

Na tentativa de evitar que Thanos se apodere das Joias do Infinito, os Vingadores fazem viagens no tempo, incluindo a Nova York durante o ataque de Loki em 2012. Na tentativa de recuperar a Joia do Espaço, ainda sob a forma do Tesseract, eles acabam deixando que um Loki do passado escape com ela por um buraco de minhoca, criando uma nova linha do tempo. É nela que se desenrola a série Loki.

