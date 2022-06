Confira oito estreias imperdíveis nos serviços de streaming em junho

Junho chegou e, com ele, mais um mês de estreias no streaming. Para facilitar a vida de quem consome conteúdos pelos serviços disponíveis no mercado, o Caderno 2 preparou uma lista com principais lançamentos no mês.

Entre as estreias está a série que Em Casa com os Gil, que acompanha a família do cantor e compositor baiano Gilberto Gil, no Prime Video, que também coloca no catálogo a animação Tarsilinha. No Globoplay tem o lançamento da nova temporada de Sob Pressão. No Disney+ tem a chegada de Ms. Marvel e a entrada de todas as temporadas das séries live-action da Marvel que já estiveram em outros serviços de streaming como Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro. No HBO Max tem a estreia da quarta temporada de Westworld.

Confira os destaques de estreias nos principais serviços de streaming disponíveis no país

Em Casa com os Gil

A série documental acompanha uma das famílias musicais mais famosas do Brasil durante a criação de uma turnê histórica que reúne suas diferentes gerações no palco. Além da presença do cantor e compositor Gilberto Gil, outros membros da família estão garantidos como sua esposa Flora Gil e a filha Preta Gil. A série que estreia no dia de São João, 24 de junho, tem direção de Andrucha Waddington, Pedro Waddington e Rebeca Diniz. Quem assina o roteiro é Hermano Vianna.

Tarsilinha

Entra para o catálogo nesta quarta-feira, 1º, e conta a história de Tarsilinha, uma menina de 8 anos que parte numa viagem para salvar a memória da sua mãe. Para isso, ela precisa encontrar a caixa de lembranças dela, roubada por uma lagarta de um mundo fantástico. A animação conta com atuações de Alice Barion, Ando Camargo, Maira Chasseroux e Marisa Orth. A direção é de Celia Catunda e Kiko Mistrorigo, e o roteiro é de Marcus Aurelius Pimenta e Fernando Salem.

Ms. Marvel

A série original apresenta Kamala Khan, uma adolescente muçulmana de Jersey City, que adora jogar vídeo games e escrever fan fictions, além de ser fã de super heróis e ter uma imaginação sem limites - especialmente se tratando da Capitã Marvel. Kamala sente que não se encaixa na escola e às vezes, nem mesmo em casa, até ela descobrir que tem superpoderes como os heróis que sempre admirou. Ms. Marvel estreia dia 8 de junho. No dia 29 de junho o serviço de streaming inclui no catálogo todas as temporadas de Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Os Defensores e O Justiceiro.

Westworld

Dia 26 de junho estreia a quarta temporada da série de ficção científica, que chega à plataforma envolta de mistérios. O trailer liberado traz a canção Perfect Day, de Lou Reed, enquanto caos e violência vão aumentando à medida que o vídeo segue, delineando o horror psicológico que deve estar presente na temporada.

Mês do Orgulho LGBT Mubi

A plataforma Mubi celebra o mês do Orgulho LGBT com a presença do especial dedicado a Xavier Dolan, cineasta essencial do Novo Cinema Queer. A diversidade sexual e a figura materna são os temas mais recorrentes do diretor. O especial inclui Mamã, o filme que lhe deu seu primeiro prêmio em Cannes, que estreia 4 de junho, e É Apenas o Fim do Mundo, 5 de junho, além dos já disponíveis na plataforma Tom na Fazenda e Matthias & Maxime.

Ladrões de Bicicleta

Já o serviço Belas Artes À LA CARTE inclui no catálogo o clássico do neo-realismo italiano, de Alberto Sordi. Desempregado, Antonio Ricci (Lamberto Maggiorani) está eufórico quando finalmente encontra trabalho colocando cartazes pela cidade de Roma, destruída pela guerra. Sua esposa Maria (Lianella Carell), vende os lençóis da família para resgatar a bicicleta de Antonio da loja de penhor, para que ele possa aceitar o trabalho. Porém, o desastre ataca, quando a bicicleta de Antônio é roubada.

Sob Pressão

No Globoplay tem a estreia da quinta temporada da série Sob Pressão, exclusiva da plataforma. A nova parte da produção de sucesso que tem Marjorie Estiano como uma das personagens principais, explora, mais uma vez a rotina pesada de profissionais de saúde em um ambiente caótico e extremamente precário, enquanto tentam salvar vidas. Além da atriz, o elenco conta com Julio Andrade, Stepan Nercessian, Bruno Garcia, Pablo Sanábo, Josie Antello, Drica Moraes, Marco Nanini, Emilio Dantas, Fabio Assunção, Tony Ramos, Irene Ravache, entre outros.

For All Mankind

A terceira temporada da série estreia mundialmente na sexta-feira, 10 de junho, na Apple TV+, com o primeiro de seus dez episódios, seguido por um novo episódio semanal toda sexta-feira até 12 de agosto. Na terceira temporada, a realidade alternativa avançou 10 anos. No início dos anos 1990, a corrida espacial busca a conquista da nova meta interplanetária: Marte. O Planeta Vermelho é a nova fronteira não apenas para EUA e União Soviética. A privatização do voo espacial traz um novo e ambicioso participante da disputa: Dev Ayessa e sua empresa, Helios. Enquanto a competição e os avanços na tecnologia espacial abrem novas possibilidades de descoberta, os heróis e seus entes queridos enfrentam um novo mundo de risco sem precedentes, pois o pouso na superfície marciana é apenas metade da batalha nesta conquista aventureira para sobreviver e colonizar Marte.