Comic-Con San Diego retorna em força total com anúncios, cosplayers e multidão

SAN DIEGO - A extravagância da cultura pop que é a Comic-Con International está de volta. Estrelas, cosplayers e hordas de fãs estão enchendo o Centro de Convenções de San Diego em força total pela primeira vez desde 2019. Aqui está uma visão da versão deste ano do festival de quatro dias. No Brasil, a CCXP, o maior encontro para cultura geek e nerd do país, acontece entre 1 e 4 de dezembro.

Multidão

A pandemia exigiu versões virtuais do Comic-Con nos verões (do hemisfério norte) de 2020 e 2021, e uma versão em tamanho reduzido em novembro, mas nenhuma foi nada parecida com o espetáculo habitual, com os amantes de todas as coisas nerds vindo de todo o mundo e painéis de filmes e programas de TV que se assemelham a eventos esportivos.

Não está claro se a convenção atrairá as estimadas 135 mil pessoas que inundaram San Diego antes da pandemia. Mas quando as portas do Centro de Convenções abriram na noite de quarta-feira, os fãs entraram em massa, se aglomerando no centro de convenções. Como requerido, quase todos usavam máscaras - do tipo protetora, não do tipo super-vilão, embora houvesse muitas delas também - e a excitação no meio da multidão era palpável.

"Todo mundo acabou de ficar preso por um tempo, e eles estavam prevendo isto", disse Dinh Truong, 34, que foi à Comic-Con pela segunda vez, saindo de sua cidade natal, Minneapolis. "É bom ver todos na mesma atmosfera. Estou entusiasmado em ver o programa, o que está acontecendo, todo mundo fazendo cosplay, apenas voltando ao que éramos". Esperam-se multidões muito maiores nesta quinta-feira, 21, quando os eventos começam com seriedade.

Cosplay

É provável que ninguém tenha sentido mais falta de uma convenção presencial do que os capitães, rainhas e apreciadores de cosplay. A Comic-Con é o Met Gala deles. Lorelei McKelvey, 54, que é de San Diego mas agora vive em Yokosuka, Japão, estava vestida como Capitã Carter, a contraparte britânica do Capitão América, da Segunda Guerra Mundial. "Tive que fazer um que eu pudesse replicar autenticamente", disse McKelvey. "Fiz minha pesquisa e descobri o que eram os autênticos couros de oficial britânico usados na Segunda Guerra Mundial, e encontrei fabricantes para realmente fazer esses couros".

Ela andou pelo Centro de Convenções com botas de cavalaria de oficiais reais e manoplas da Força Aérea Real, e carregava um escudo de aço de cerca de 2,2 quilos. McKelvey trabalhou em um estande da Comic-Con por 20 anos consecutivos. Esta é sua primeira vez como cosplayer, e sua segunda vez como uma mulher trans, e ela está animada para se reunir com os amigos queridos que ela fez aqui. "A minha última convenção é a primeira vez que me viram como Lorelei", disse McKelvey. "Esta é a primeira vez que eles me vêem quatro anos depois e o quanto eu cresci desde então".

Outros vagaram pelos corredores na quarta-feira, 20, como Stormtroopers de Star Wars, como Mandalorian, Mulher Maravilha e Sailor Moon. Um Chuckie de O Brinquedo Assassino emergiu da barriga de um cosplayer.

Atrações

A Comic-Con possui um local para exibir trailers e cenas de filmes e programas de TV durante mega-painéis estrelados realizados no Hall H, que abriga cerca de 6 mil pessoas. Entre os painéis anunciados está o da Warner Bros. e o Adão Negro do Universo DC, que incluirá Dwayne "The Rock" Johnson, que interpreta o anti-herói do título, o diretor Jaume Collet-Serra, e as estrelas que interpretam Hawkman, Dr. Fate, e outros membros da Liga da Justiça. "Preparem-se, porque o hype é real", disse Johnson no início deste mês, no Instagram. "Adivinhe quem está vindo para a cidade, o homem mais eletrizante de todo o Universo DC". A Warner Bros. também fornecerá uma prévia de Shazam! Fúria dos Deuses.

A Marvel pode segurar seu melhor material para a próxima D23 Expo da Disney, mas espera-se que divulgue seu próximo filme, Pantera Negra: Wakanda Forever e a série de TV da Disney+ She-Hulk.

Duas prequelas de fantasia muito aguardadas também darão aos fãs um gostinho de seu mundo. Um novo trailer saiu quarta-feira antes de um painel da HBO Max que exibirá o spinoff Game of Thrones: House of the Dragon, ambientado 200 anos antes da série original. A Amazon está voltando no tempo 2000 anos para O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, "uma história do surgimento do mal entre os elfos muito antes de Frodo e Bilbo caminharem na Terra Média". O painel deste ano chega 21 anos depois que o diretor Peter Jackson apresentou imagens do primeiro dos filmes originais na Comic-Con.