Chris Pratt fala sobre motivação para fazer a série 'A Lista Terminal'

O ator de Hollywood Chris Pratt traz o best-seller do autor Jack Carr A Lista Terminal para as telinhas em uma nova adaptação televisiva do primeiro romance da série de livros de sucesso, que estreia na sexta, 1.º, na Amazon Prime Video.

O astro de Jurassic World interpreta o fuzileiro naval James Reece, que tenta descobrir por que seu ex-pelotão foi emboscado em uma missão frustrada.

Pratt, que também foi produtor-executivo da série, conversou com a Reuters sobre o thriller de ação.

Você tem uma recém-nascida em casa, e estrela os sucessos 'Jurassic World: Domínio' e 'Thor: Amor e Trovão', e agora está lançando "A Lista Terminal". Como você está se sentindo?

Tem sido um verão fantástico, principalmente por conta do nascimento da minha filha, Eloise, e sim, tem sido um momento realmente intenso de projetos sendo lançados ao mesmo tempo e é o resultado de vários anos de trabalho, o que é ótimo, e eu me sinto muito, muito abençoado.

O quão importante foi fazer a série o mais autêntica possível?

Foi a força motriz por trás de toda a nossa ambição criativa. Empregamos vários militares na frente e atrás das câmeras. Estávamos super focados em autenticidade e em homenagear a comunidade. Queríamos fazer essa série para a comunidade das operações especiais, para que quando eles assistam pensem "uau, essa série entendeu".

Você é conhecido pela comédia. O quanto esse trabalho foi uma oportunidade de mostrar seu alcance como ator?

A maneira como eu escolho meus papéis é tentando realizar algo diferente do que eu fiz antes. Eu senti que isso soava divertido porque é completamente diferente, e foi.