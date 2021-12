CCXP: Confira e assista vídeos das apostas feitas pela Netflix

O painel da Netflix com os principais lançamentos do serviço de streaming para 2022 aconteceu na noite deste sábado, 4, durante a CCXP Worlds 21, que acontece no Brasil durante o fim de semana. Durante pouco mais de meia hora, foram divulgados detalhes sobre produções como La Casa de Papel, Rebelde, O Massacre da Serra Elétrica e O Mar da Tranquilidade.

A principal atração foi Adam McCay, diretor de Não Olhe Para Cima (Don't Look Up), que estreia em 24 de dezembro e conta com Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Jennifer Lawrence e Cate Blanchett no elenco. Na história, dois astrônomos devem ir à imprensa para avisar a humanidade de que um cometa pode destruir a terra em breve.

Questionado sobre como fatores da história parecem se relacionar com a pandemia do coronavírus, explicou: "Honestamente, eu escrevi o roteiro antes da Covid-19. Escrevi sobre como nós ignoramos a crise climática, enquanto estávamos gravando, surgiu a Covid, e pareceu tudo sincronizado".

"O que estamos vendo é que todas as velhas narrativas estão mudando. É um novo mundo. É hora de diferentes narrativas, histórias, é o que estamos tentando contar neste filme, que não tem um final típico. Sinto como se esse filme fosse tudo como eu sou. Acho que daria [uma nota] nove, porque temos a comédia ridícula, as gargalhadas, todos os tipos de atores fazendo coisas com as quais não estamos acostumados, música", continuou McKay.

Os atores de La Casa de Papel, cuja última temporada estreou na sexta-feira, 3, apareceram em um vídeo bem-humorado direcionado ao Brasil, destacando que os fãs do País ajudaram a "transformar a série num fenômeno global" e agradecendo "pelos memes, pelas músicas, pelas fantasias e pelo funk" inspirados na série espanhola. O momento foi encerrado com um pequeno teaser sobre a despedida da série, com a frase: "O plano termina, o legado continua"

O teaser inédito de O Massacre da Serra Elétrica - O Retorno de Leatherface não mostrou muito além da ambientação sombria do novo filme da franquia que propõe uma continuação do primeiro longa, de 1974, em dias atuais. A estreia está prevista para 18 de fevereiro de 2022.

Após o sucesso de Round 6, a série sul-coreana O Mar da Tranquilidade é a nova aposta global da Netflix, com estreia prevista para 24 de dezembro. Diante da escassez de água, uma equipe de cientistas precisa visitar uma base lunar abandonada, em missão com apenas 10% de chance de sobrevivência.

Foi exibido um vídeo com depoimentos breves sobre a nova versão de Rebelde, "mais dedicada à rebeldia moderna", que estreia em 5 de janeiro de 2022 com a brasileira Giovanna Grigio e Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Lizeth Solene, Franco Masini, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo e Alejandro Puente. A nova versão da novela adolescente tem lançamento marcado para 5 de janeiro de 2022 na Netflix.

Logo no início do painel da Netflix, também foram destacadas duas animações que já estrearam: Shaun, o Carneiro - Aventura de Natal e A Sabiá Sabiazinha, cuja produção foi mostrada em um vídeo de making-of.

Além de La Casa de Papel, houve exibição de recados com agradecimentos aos fãs brasileiros também por membros do elenco de O Mar da Tranquilidade e da dubladora de Jojo's Bizarre Adventure.