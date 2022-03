'Bridgerton': 2ª temporada ganha em diversidade e tem menos cenas explícitas

Nobreza, bailes, casamentos, romances, sexo, sedução e muita fofoca. Esse é o pacote completo de Bridgerton, que ganhou agora sua segunda temporada. A segunda série mais vista da Netflix, desbancada apenas por Round 6, está pronta para o olhar crítico dos fãs da escritora Julia Quinn, autora dos livros adaptados para uma das produções de maior sucesso da plataforma de streaming.

Leia Também A volta da série 'Bridgerton' promete intensidade e glamour

Baseada no romance O Visconde Que Me Amava, a segunda temporada de Bridgerton acompanha a jornada de Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) em busca de uma esposa. Criada por Chris Van Dunsen, a série ganha novos e importantes personagens para agitar a alta sociedade de Londres. Com Shonda Rhimes à frente da equipe de produção do fenômeno global, o protagonismo fica por conta das mulheres e ganha ainda mais diversidade.

Multiculturais

"Na Shondaland, nós procuramos garantir que a equipe e as pessoas por trás dos bastidores sejam tão multiculturais quanto as pessoas que você vê na frente da câmera. Nós nos certificamos também de que elas tenham diferentes idades, habilidades e gostamos de assegurar que os elencos, as equipes e os escritores representem o mundo real, afirmou Shonda, em uma entrevista oficial à Netflix. A produtora acrescentou: “Acho que isso é o melhor para a narrativa e a torna mais autêntica e complexa”.

Com a chegada das irmãs Kate Sharma (Simone Ashley) e Edwina Sharma (Charithra Chandran) da Índia, é dado início ao novo ciclo de dramas da nobreza britânica.

Tensão

Em uma temporada com menos cenas explícitas do que a primeira, a tensão sexual, no entanto, não fica para trás. O clima entre os protagonistas Anthony e Kate, construído ao longo dos oito episódios da trama, é um prato cheio para os românticos de plantão.

Sem Regé-Jean Page no papel de Simon Basset, Phoebe Dynevor, intérprete de Daphne Bridgerton, perde o destaque. No entanto, desempenha a importante missão de ajudar o irmão mais velho a encontrar o amor. Assim como ela, que ficou com um papel secundário na nova temporada, outros personagens coadjuvantes ganham profundidade e um enredo mais individual.