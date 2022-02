Bill Cosby pode ser apagado? Uma nova série na TV americana tenta responder essa pergunta

Pouco depois de dezenas de alegações de estupro contra Bill Cosby, o comediante W. Kamau Bell soube de um documentário que estava sendo feito sobre dublês negros - uma comunidade que existe graças em parte a Cosby. Quando o ator estrelou o programa de televisão I Spy na década de 1960, ainda era comum os produtores contratarem dublês brancos com maquiagem para escurecer a pele para dublar atores negros. Cosby, no entanto, insistiu que seu duplo fosse preto.

Os criadores do filme de dublê planejavam contar a história do estande de Cosby. Mas após a série de acusações de agressão sexual credíveis, o diretor decidiu descartar os segmentos de entrevista de Cosby do filme, que nunca foi lançado. Um júri condenou Cosby por três acusações de agressão sexual em 2018; ele foi libertado da prisão em 2021 depois que a Suprema Corte da Pensilvânia anulou a condenação por um tecnicismo legal.

Ouvir sobre o documentário do dublê abandonado foi quando Bell – o apresentador do programa “United Shades of America” da CNN, especializado em conversas difíceis – percebeu que era hora de começar um dos mais difíceis de sua carreira: O que fazer com Bill Cosby?

É outra versão de uma pergunta que surgiu dezenas de vezes nos últimos cinco ou seis anos: O que fazemos com os homens maus? Os homens maus, famosos, brilhantes, malignos - o que fazemos com a marca que eles deixaram em nossa cultura, quando acontece que a marca foi uma mancha o tempo todo?

Bell acredita que os acusadores de Cosby estavam dizendo a verdade e merecem respeito. Ele também acredita que é impossível contar a história do que significa ser negro na América sem mencionar Cosby.

"Vamos perder nossa história", Bell me disse em uma entrevista recente, "se não descobrirmos uma maneira de lidar com tudo isso".

Seu acerto de contas veio na forma de um documentário de quatro partes, que estreou domingo no Showtime. Intitulada "Precisamos falar sobre Cosby", a série é parte do exame da extraordinária carreira de Cosby e parte do exame de seus extraordinários crimes. É tão bom quanto qualquer tentativa que já vi de lutar com a questão de como tentar reconciliar os dois lados de um homem como Bill Cosby - o que ele deu ao país e o que ele supostamente tirou de dezenas de indivíduos.

Fala-se muito: por historiadores que reconheceram sua importância e ativistas feministas que viram sua malevolência, pelos comediantes e atores que o admiravam, pelas mulheres que ele machucou e por algumas pessoas que pertencem a várias dessas categorias ao mesmo tempo.

"Você nem sempre percebe que seu herói é o pior tipo de vilão", diz a escritora e educadora Jelani Cobb em um ponto do documentário de Bell. "Isso não é uma experiência normal."

Há um episódio de The Cosby Show em que o alter ego de Cosby, Dr. Cliff Huxtable, discute sua receita mágica de molho de churrasco. A mágica é que isso faz as pessoas fazerem sexo: depois que duas das filhas de Cliff brigam com seus parceiros, os pombinhos fazem as pazes afetuosamente em um churrasco em família e Cliff explica que seu churrasco mereceu o crédito. "Saaaauce," ele fala lentamente para sua esposa enquanto ele olha para seus alvos inconscientes.

Dado que as supostas vítimas de Cosby dizem que ele as drogou antes de estuprá-las, como vemos essa cena agora? Em um episódio de "Precisamos falar sobre Cosby", Bell mostra a várias cabeças falantes esse clipe e pergunta a elas o que elas acham disso. "Parece que Bill Cosby está dando à América um plano para o que ele está fazendo", responde uma, enquanto outra apenas revira os olhos: "Não vamos ser muito puritanos".

É um momento fascinante. O conceito de separar a arte do artista é bastante difícil - você ainda pode assistir "American Beauty" sabendo o que Kevin Spacey supostamente fez? - mas Bell se vê lutando para saber se, no caso de Cosby, a arte era o artista, de maneiras que os espectadores nunca perceberam. (Por que, por exemplo, Cosby se apresentou como um obstetra/ginecologista trabalhando em um escritório em casa, em vez de um ortodontista trabalhando na rua?)

E Bell se viu imaginando se mesmo o conteúdo poluído poderia realmente ser descartado. A mesma série de televisão que apresentou a cena do molho de churrasco também apresentou o brilhante discurso "Big Fun" de Phylicia Rashad. Uma cena diferente, na qual ela disfarça o namorado da filha por ser um misógino ("Você nunca vai ter ninguém trazendo nada para você, em qualquer lugar, em qualquer lugar, a qualquer hora"), é tão citável hoje quanto era há 35 anos.

Kevin Spacey foi um grande ator, mas um entre muitos. Harvey Weinstein produziu lindos

filmes, mas não eram inseparáveis ​​dele. Charlie Rose era um entrevistador incisivo, mas não mudou de entrevista por causa de quem ele era e de sua aparência. A América sempre esteve cheia de homens brancos que receberam plataformas que os capacitam a serem vistos, amados, admirados e imitados.

Apagar um ou dois deles com base em seu comportamento pode ser uma perda dolorosa para os fãs, mas não abrirá um buraco irreparável no firmamento cultural ou, na verdade, na biblioteca pessoal de ninguém. Se você gosta de Louis C.K. mas me sinto estranho assistindo seu ato agora, ótima notícia: há muitos comediantes talentosos e irreverentes de meia-idade.

Apagar Bill Cosby significaria criar enormes lacunas na história cultural americana da segunda metade do século 20, diz Bell. Não seria uma questão de separar a arte do artista, mas separar o artista da arte, da arte e da identidade de outras pessoas – especialmente os negros americanos para quem Cosby era uma figura rara e excepcional. "Não me lembro de uma época da minha vida em que Bill Cosby não fizesse parte do papel de parede da América Negra", diz Bell. "Toda vez que me sento no palco como comediante, sou Bill Cosby." Ele descreve uma cena em The Cosby Show em que toda a família Huxtable dubla a versão de Ray Charles de "(Night Time Is) the Right Time". Para os espectadores negros, diz Bell, era "como assistir ao pouso na lua".

É por isso que, ele especula, ainda é tão difícil para tantas pessoas aceitarem que Cosby fez o que mais de 60 mulheres o descreveram de forma independente. Simplesmente partiria seus corações. Então, o que fazer com Cosby - seus shows, seus álbuns de comédia? Seus fãs mais fervorosos devem pensar nele como o pioneiro que ele foi e apreciar seu trabalho com um grande asterisco? (Isso é possível?) Eles não deveriam pensar nele, exceto como um suposto estuprador?

Quando perguntei a ele como ele pessoalmente pensa em Cosby agora, Bell tomou o caminho do meio, dizendo: "Bill Cosby é uma tremenda oportunidade para todos nós aprendermos como criar sistemas mais seguros para sobreviventes de agressão sexual do que temos atualmente". Ele diz que os adultos podem decidir por si mesmos se desejam consumir o trabalho de Cosby, mas que, se optarem por fazê-lo, também devem se perguntar como melhorar os sistemas que permitiram que o comportamento de Cosby ficasse tão descontrolado por tanto tempo.

O que é uma resposta verdadeira e responsável, mas não aborda exatamente a questão de como se sentir se você tropeçar em uma compilação de The Cosby Show no YouTube e sentir vontade de passar algum tempo de qualidade com o Dr. Huxtable e família. Uma resposta mais interessante, pelo menos para mim, veio de uma conversa com uma mulher que realmente passou algum tempo com eles, pessoalmente. "Se você pudesse me ver agora", disse Lili Bernard ao telefone, "você veria que estou chorando."

Bernard é uma atriz e artista que aparece com destaque em "Precisamos falar sobre Cosby" e que apareceu no The Cosby Show como uma paciente pateta do Dr. Huxtable: ela dá à luz seu bebê em um táxi fora da casa da família . Bill Cosby a ajudou pessoalmente a conseguir o papel e prometeu orientá-la. Em vez disso, ela diz, ele a estuprou. O episódio dela foi um sucesso. Foi ao ar por anos em reprises. Bernard viajava para outros países e ligava a televisão apenas para ver uma versão overdub de si mesma. Ela mal podia ficar para assistir. Ela ainda não pode.

Há o fato de que a semana em que foi filmado foi uma das mais traumáticas de sua vida. Há o fato de que isso revira o estômago. Mas mesmo para Bernard, não é tão simples. Porque há também o fato de que antes de aparecer no The Cosby Show, ela passou sete anos assistindo a série como espectadora, conhecendo os episódios tão bem que poderia recitar as falas.

Há o fato de que Bernard treinou e estudou para se tornar ator, trabalhando duro para algo como uma aparição no The Cosby Show. Há o fato de que ela está orgulhosa de sua atuação no programa porque ela sabe o que passou nas filmagens e ainda conseguiu fazer algo engraçado e memorável.

Há o fato de que, quando ela foi escalada, ela apareceu no set e foi completamente cercada, pela primeira vez em sua carreira, por maquiadores negros, cenógrafos negros, assistentes de produção negros. Ela achou isso comovente, e ainda acha. Ela quer que seu episódio vá ao ar. Ela quer que as pessoas vejam. Ela quer que eles pensem em todos que não são Bill Cosby na tela. Ela quer que eles pensem no mundo que Cosby estava ajudando a criar, mesmo quando ele colocou fogo no dela.