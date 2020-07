Batman ganhará série sobre a corrupção em Gotham City

LOS ANGELES - O universo “Batman” está se expandindo graças a uma série de televisão situada no Departamento de Polícia de Gotham City que tratará da corrupção, anunciou a plataforma de streaming HBO Max na sexta-feira, 10.

O canal disse que o seriado dramático original será produzido por Matt Reeves, diretor do filme ainda inédito The Batman, que tem Robert Pattinson no papel do herói encapuzado sem superpoderes.

O HBO Max disse que a série “ampliará o mundo estabelecido no filme e explorará mais a miríade de personagens cativantes e complexos de Gotham”.

The Batman transcorre quando o personagem da revista em quadrinhos da DC Comics está com cerca de 30 anos e no início de sua vida de justiceiro, explicou Reeves.

A filmagem de The Batman foi interrompida em meados de março por causa da pandemia de coronavírus, mas deve ser retomada no Reino Unido nas próximas semanas para um lançamento em outubro de 2021.

Reeves disse que a série de TV é “uma oportunidade maravilhosa não só de ampliar a visão de mundo que estou criando no filme, mas de explorá-la com o tipo de profundidade e detalhamento que só um formato longo permite”. Não se anunciou elenco, título nem data de transmissão esperada.