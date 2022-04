Batman e Viola Davis: veja estreias no streaming para aproveitar o feriado

O fim de semana prolongado, motivado pelo feriado do dia 21, pode ser aproveitado com a descoberta de novas séries e filmes inéditos que chegam aos principais serviços de streaming. Menos de dois meses depois de estrear nos cinemas, o longa Batman já está disponível, assim como o longa que garantiu o Oscar de melhor atriz para Jessica Chastain (Os Olhos de Tammy Faye). Outro destaque é a série The First Lady, que traz grandes artistas representando importantes primeiras-damas dos Estados Unidos - Michelle Obama, por exemplo, é interpretada por Viola Davis.

Acompanhe alguns dos principais lançamentos do mês que podem ajudar a passar bem os dias de folga.

The First Lady

A série traz a perspectiva de três importantes primeiras-damas dos Estados Unidos: Michelle Obama, Eleanor Roosevelt e Betty Ford. Com grande elenco na produção, Viola Davis aparece como Michelle Obama, Gillian Anderson como Eleanor Roosevelt e Michelle Pfeiffer como Betty Ford. A série vai trazer detalhes da vida pessoal e política de três mulheres únicas e enigmáticas e de suas famílias, traçando suas jornadas por Washington, mergulhando em seu passado e seguindo-as além da Casa Branca em seus melhores momentos.

Na Paramount+.

A Ursa Polar

Como parte da comemoração do Dia da Terra, o Disney+ estreia com exclusividade o filme original da Disneynature, A Ursa Polar, no dia 22 de abril. Narrada pela atriz duas vezes indicada ao Oscar, Catherine Keener, a produção acompanha a vida de uma mãe ursa e seus dois filhotes sobrevivendo as complicadas adversidades do Ártico, e conta a história de uma nova mãe cujas memórias de sua própria juventude a preparam para navegar pela maternidade no mundo atual, e cada vez mais difícil, que os ursos polares enfrentam.

Na Disney+.

Batman

Um mês e meio depois de estrear no cinema, Batman chega agora no serviço de streaming. Com Robert Pattinson interpretando o herói e Zoë Kravitz no papel de Mulher-Gato, o filme acompanha a perseguição de Batman a um assassino que deixou uma série de maquinações sádicas e um rastro de pistas enigmáticas em Gotham City, que está tomada pela corrupção e violência: Batman precisará forjar novas relações, desmascarar o culpado e trazer justiça de volta à cidade.

Disponível gratuitamente para assinantes da HBO Max e pelo valor avulso de R$ 49,90 na Amazon Prime Vídeo.

Meu Nome é Magic Johnson

A série, de quatro episódios, conta a história de Earvin “Magic” Johnson desde quando era o ícone do Los Angeles Lakers até se consagrar como uma das lendas da NBA. Ele conseguiu transformar o discurso sobre o HIV pelo seu comprometimento com a causa e se tornar um bem-sucedido empresário e ativista comunitário.

Na Apple TV+, a partir da sexta-feira, 22 de abril.

Os Olhos de Tammy Faye

O filme que garantiu o Oscar de melhor atriz para Jessica Chastain, no papel da televangelista Tammy Faye Bakker. Nos anos 1970 e 1980, Tammy Faye e Jim Bakker (Andrew Garfield) saíram de origens humildes para criar a maior rede de TV religiosa do mundo e um parque temático. No entanto, não demorou muito para que problemas financeiros, rivais desonestos e escândalos derrubassem seu império cuidadosamente erguido.

No Star+.

Outer Range

A série dramática de oito episódios acompanha a trajetória de Royal Abbott (Josh Brolin), fazendeiro que ao lutar por sua terra e família, descobre um fato misterioso no deserto no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. A produtora avisa que se trata de uma fábula de faroeste familiar com toques de humor irônico e mistério sobrenatural.

Na Amazon Prime Vídeo.