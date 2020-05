Baby Yoda e o Dia da Toalha no podcast Episódio especial de cultura nerd

Ciência, ficção e uma imaginação infinita. A oitava edição do Episódio festeja a data que todo amante da cultura nerd comemora anualmente.

Escolhido aleatoriamente, 25 de maio é o Dia da Toalha. Uma homenagem a Douglas Adams, autor da série de livros ‘O Guia do Mochileiro das Galáxias’, que virou filme em 2005. Nas páginas, ele desvenda os inúmeros usos do acessório e sintetiza bem a cultura nerd, com viagens espaciais, desafios científicos e um humor refinado.

Leia Também Especial de Friends e mais quatro séries “contaminadas” pelo coronavírus

Muito destes elementos se refletem em ‘Dirk Gently's Holistic Detective Agency’, série da BBC America em parceria com a Netflix, também baseada em livros de Adams. Em comum, protagonistas insossos catapultados ao fantástico por personagens misteriosos e imprevisíveis. A distinção fica por conta da trama: Dirk Gently é um detetive que tenta desvendar um crime enigmático e rodeado de esquisitices.

Outro marco da cultura geek é 'Star Wars', que entra neste Episódio através do sucesso da Disney ‘The Mandalorian’ - ou ‘O Mandaloriano’, em português. Fruto da expansão do universo da saga espacial, a série conta a história de um insólito caçador de recompensas que se depara com o mais novo queridinho da internet, o Baby Yoda. O boneco, inclusive, ganhou produção em série.

No ‘Vi e Recomendo', recebemos o streamer da Pain Gaming e jogador de League of Legends Matheus “Picoca” Tavares. Ele indica Fullmetal Alchemist: Brotherhood, um anime de 2009 que mistura alquimia à saga de dois irmãos.