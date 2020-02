Baby Yoda chega às lojas americanas em março

NOVA YORK - Bonecos do personagem conhecido como “Baby Yoda”, da série The Mandalorian, do serviço de streaming da Walt Disney, chegarão às prateleiras das lojas no mês que vem, anunciou a empresa na quinta-feira, 20, após o atraso para a temporada de compras de final de ano em 2019.

O personagem, oficialmente chamado de “A criança”, mas que foi apelidado como Baby Yoda pelos fãs do programa, é a estrela da série baseada no universo da franquia Star Wars, que está no catálogo do serviço de streaming por assinatura Disney+.

Os fãs clamaram por brinquedos e produtos do personagem desde a estreia da série, em novembro. Mas os bonecos do Baby Yoda não estavam disponíveis antes do início da primeira temporada de The Mandalorian porque os criadores queriam manter segredo sobre a série, afirmou o produtor executivo Dave Filoni em entrevista, em Nova York.

Brinquedos de outras séries, incluindo Star Wars – A Guerra dos Clones, também começarão a ser vendidos em março.

A Disney firmou uma parceria com as fabricantes de brinquedos Hasbro Inc, Funko Inc e Mattel Inc para fazer jogos de tabuleiro, bonecos e fantasias.

As pré-vendas de alguns dos produtos começaram no ano passado, e os consumidores devem receber suas encomendas no próximo mês.

Paul Southern, vice-presidente sênior da franquia para os produtos de consumidores da franquia Star Wars na Lucasfilm, disse durante um painel que ele e sua equipe de desenvolvimento de produtos estavam cumprindo prazos mais apertados para criar produtos, apesar de terem perdido a temporada de compras do último final de ano, o que causou muita polêmica entre os fãs. “Nós precisamos redesenhar a maneira que íamos para o mercado”, acrescentou.