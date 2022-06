Atriz Iman Vellani realiza sonho e vira super-heroína na série 'Ms. Marvel'

De superfã a super-heroína, a atriz paquistanesa-canadense Iman Vellani, de 19 anos, fez a transformação definitiva na nova série Ms. Marvel, que estreia nesta quarta, 8, no Disney+.

Vellani interpreta Kamala Khan, uma estudante do ensino médio de 16 anos e fã de super-heróis que descobre que tem poderes próprios.

Assim como sua personagem, Vellani também é uma grande fã de super-heróis e fez sua própria fantasia da Ms. Marvel quando tinha 15 anos.

"É tão contagiante. O fascínio e entusiasmo pelos Vingadores são tão compartilhados com os fãs da Marvel na vida real e, falando como uma, eu senti que poderia me colocar no lugar de Kamala com muita facilidade", disse Vellani à Reuters. "Isso é realmente tudo o que estávamos canalizando durante as filmagens da série, apenas como eu reagiria na vida real."

Ms. Marvel é vista como a maior estrela revelação da Marvel Comics na última década e também é a primeira personagem muçulmana a ter sua própria série de quadrinhos.

"Eu realmente espero que a série inspire mais criadores muçulmanos e sul-asiáticos a contar suas histórias, porque esta é apenas uma história sobre uma garota", disse Vellani.

"Não podemos representar todos os dois bilhões de muçulmanos e sul-asiáticos do mundo... mas espero que seja um começo e espero que as pessoas encontrem alguma parte da história de Kamala com a qual se identifiquem."

Além de viver Khan na série, Vellani deve se juntar a Brie Larson, que interpreta a Capitã Marvel, no filme de 2023 The Marvels.