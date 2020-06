As 9 melhores séries para maratonar no Dia dos Namorados

A quarentena não será capaz de impedir o amor. Comemorado todo dia 12 de junho, o Dia dos Namorados do Brasil desse ano vai ser um pouquinho diferente. Alguns casais estão distantes desde que a pandemia chegou no País, enquanto outros vivem juntinhos.

Para aplacar a saudade e ou para inspirar o papo e as ideias, confira nove séries, separadas por plataforma, para arriscar uma maratona à distância - ou ao lado de quem tanto ama.

Leia Também Podcast Episódio traz edição #BlackLivesMatter sobre impactos do racismo nas séries

Netflix

Love

Sabe aquela pessoa que não tem nada a ver com você? Já pensou em ter um romance com ela? A série conta a história de Mickey e Gus, cada um mais diferente que o outro. O que pode surpreender é a disposição deles em levar o amor às últimas consequências.

Dark

Essa série pode dar um nó na cabeça, por isso Dark é ótima para assistir acompanhado. Sucesso em língua alemã, a terceira e última temporada está prevista para o dia 27 de junho. A história mistura três épocas distintas, com personagens em diferentes idades, fim do mundo e viagens no tempo.

Ela Quer Tudo

Inspirada no filme homônimo, a série de Spike Lee traz em duas temporadas a história de Nola Darling, uma artista que deseja encontrar a liberdade no seu trabalho e no amor.

Amazon Prime Video

Modern Love

Baseada na coluna semanal do The The York Times a série é feita para quem gosta de amores reais. É um antologia que tem no elenco Anne Hathaway, Julia Garner, Dev Patel, Andrew Scott, Tina Fey e Andy Garcia..

The Office

Grande sucesso a premiada série de Greg Daniels reúne um time de comediantes ao estilo Saturday Night Live, como Steve Carell, Jeena Fischer, John Krasinski nas confusões da empresa Dunder Mifflin.

This is Us

Um pouco de drama também faz bem. Nessa produção em quatro temporadas, a família Pearson tem sua história contada a partir dos anos 1979, com momentos de amor e dor, que transformam a vida de todos.

HBO GO

Game of Thrones

Com muito sangue, cenas fortes e batalhas, o grande fenômeno da HBO é inegável: se você ainda não assistiu, já ouviu falar. para quem é fã ainda tem os livros de George R. R. Martin, o que pode render eternos debates sobre os confins de Westeros.

Insecure

Em quatro temporadas, duas amigas afro-americanas Issa e Molly compartilham aventuras engraçadas e um tanto desconfortáveis. Uma chance de conhecer o cotidiano de mulheres negras no ambiente de trabalho em uma série feita para se divertir.

Globoplay

Dexter

Sucesso de longa data, a série protagonizada pelo ator Michael C. Hall traz a rotina de um especialista forense que trabalha de dia e comete assassinatos no tempo livro. Em oito temporadas, o "bom moço" te faz suar frio.