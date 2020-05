As 13 melhores séries de comédia, nacionais e internacionais, dos anos 2000

Os anos 2000 abriram terreno para a estreia de séries de comédia que até hoje deixam saudade. É claro que novas produções chegam, então é sempre posssível acompanhar as estreias sem deixar de relembrar criações que são verdadeiros clássicos.

Confira uma seleção de 13 séries, entre produções nacionais e internacionais, que marcaram os anos 2000.

The Good Place

Uma comédia pós-vida que veio para filosofar e destruir convenções. Em quatro temporadas, a produção de Michael Schur coloca a personagem Eleanor (Kristen Bell) na vida após a morte presa em um lugar estranho e cheio de coisas boas. (Netflix, 2016-2020).

Todo Mundo Odeia o Chris

Verdadeira febre no Brasil, o seriado traz um elenco incrível nessa história narrada no bairro do Brooklyn dos anos 1980. Em quatro temporadas, a série de Chris Rock não esconde o talento de Terry Crews, no papel de Julius, Tichina Arnold, como Rochelle, e claro, o jovem Tyler James Williams, como Chris. (Globoplay, 2005-2009).

Modern Family

Elenco e roteiro formam a grande força dessa série que ficou 11 anos no ar contando o cotidiano de duas famílias, em Los Angeles. Nesse período, a série ganhou Emmy de melhor série de comédia em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. (Globoplay, 2009-2020).

How I Met Your Mother

De 2005 a 2014, a série faturou diversos prêmios com a história de Ted Mosby, um arquiteto que decide explicar para os filhos como conheceu a mãe deles. Tudo isso narrado no ano de 2030, com humor excêntrico e estrelada por Neil Patrick Harris. (CBS, 2005-2014).

Master of None

Aziz Ansari e Alan Yang criaram um retrato de um ator índio-americano em busca do amor em Nova York. Ansari venceu o Emmy e o Globo de Ouro mas precisou enfrentar uma acusãção de assédio que interrompeu a produção na segunda temporada. (Netflix, 2015-presente).

Arrested Development

Sitcom norte-americana narra a vida de uma família disfuncional em cinco temporadas, com cenas divertidas de piadas constantes, brincadeiras de linguagem e personagens secundários bem elaborados. (Fox, 2003-06 e Netflix, 2013-2019).

A Grande Família

Patrimônio brasileiro, o seriado é mais que bem sucedido no Brasil ao narrar uma família suburbana da zona norte do Rio de Janeiro. Com elenco de primeira, Marco Nanini, Marieta Severo, Tonico Pereira, Pedro Cardoso e grande elenco, em 14 temporadas para maratonar. (Globoplay, 2001-2014).

As Confusões de Leslie - Parks and Recreation

No original, Parks and Recreation a série fez sete temporadas para contar as aventuras de um burocrata e uma enfermeira, interpretados por Nick Offerman e Amy Poehler, na missão de construir um parque comunitário. (Globoplay, 2009-2015).

Catastrophe - Sem Compromisso

Sem nada de especial no roteiro, um americano interpretado por Rob Delaney conhece uma irlandesa mal-humorada (Sharon Horgan), diante da notícia de uma gravidez inesperada. Bonus de elenco para Carrie Fisher. (Netflix, 2015-2019).

Os Normais

Mais uma produção brasileira, Rui e Vani é uma dupla inesquecível no papel de Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres. O casal vive uma rotina de brigas, conflitos e mutias brincadeiras, com roteiro de Fernanda Young. Série ganhous as telonas em dois filmes. (Globoplay, 2001-2003)

Fleabag

Inicialmente criado como um espetáculo, a brilhante Phoebe Waller-Bridge fala dos conflitos de uma mulher apaixonada por um padre em apenas duas temporadas. Ganhou um punhado de Emmys, e mereceu todos. (Amazon, 2016-2019)

The Office

Apesar da especulação do público e um pedido de retorno, a série de Greg Daniels, estrelada por Steve Carrell tem um trabalho de muito improviso, humor seco, com diversos talentos da comédia, sobre os absurdos e as excentricidades de um escritório. (Amazon Prime Video, 2005-2013)

Curb Your Enthusiasm

Dos criadores de Seinfield, Larry David faz a versão de si mesmo nessa produção. Ele enfrenta pequenos incidentes do dia a dia, o que significa problemas de grande proporção. O sucesso da série provocou uma onda de apresentações com atores interpretando versões exageradas de si mesmos. (HBO, 2000-atual)