Animação trata de educação financeira para crianças; assista de graça

Recentemente uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, divulgou que, em 2022, três em cada dez famílias brasileiras têm dívidas em aberto. Isso representa 28,7% de todos os lares do País. O consenso geral é que isso se deve à alta da inflação e à queda do poder de compra do brasileiro - questões que trazem à luz a necessidade da educação financeira para lidar com as particularidades da economia.

Com esse objetivo, uma empresa do mercado financeiro lançou uma animação para levar o tema às crianças - o Clube do Teo Tourinho, em alusão ao símbolo do mercado financeiro, já disponível, grátis, na plataforma da empresa, a Atom Play. São dez episódios descomplicados sobre economia básica.

A idealizadora do projeto, Carol Paiffer, CEO da Atom e mentora do programa Shark Tank Brasil, avisa que “muitas famílias acabam pegas de surpresa, por falta de conhecimento, e sendo desestabilizadas”. As crianças de hoje, acrescenta, “são os adultos de amanhã e precisam da nossa ajuda para planejar um futuro melhor”.

Levando em consideração o atual contexto econômico, saber passar esses conceitos para as crianças é essencial para gerar desde cedo um pensamento crítico. Álvaro Dezidério, mestre em economia e apresentador de um podcast sobre o tema, conta que a educação financeira é essencial para qualquer pessoa.

Aprendizagem

“Na infância, as pessoas aprendem a aprender. Desenvolvemos um processo cognitivo de aprendizagem”, diz o economista. “E aí, se você ensina educação financeira de forma lúdica, adaptada à realidade das crianças, elas vão crescer melhores, sobretudo para tomar decisões.”

A série, que traz o tourinho da Bolsa interagindo com crianças, mexe com o lúdico desse público. Nos episódios, a trama traz dilemas financeiros a serem resolvidos pelas crianças, que contam com a ajuda de Teo para entender os conceitos.

O mais importante, adverte o economista, é a criança entender que “se você está consumindo mais do que a sua renda, você está adiantando o consumo que você poderia fazer no futuro e se endividando”. Nessa linha, ele explica que noções de juros, por exemplo, podem ser passadas através da proporcionalidade do que você tem para gastar e do que tem de crédito. Sem precisar de complexos cálculos matemáticos. Nessa linha, aprender sobre saúde financeira e responsabilidade econômica não precisa ser algo entediante.

“Aprender isso na infância pode ser divertido, acompanhando o dia a dia das finanças dos personagens que compõem a turma do nosso tourinho”, explica Carol Paiffer. Para conferir a série, basta acessar a plataforma de conteúdos AtomPlay e assistir gratuitamente a todos os episódios disponíveis.