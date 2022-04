Amazon Prime, Disney+, Star+, Globoplay: saiba o que vai estrear em abril

Se você é do tipo que corre para saber os lançamentos de seu serviço de streaming preferido assim que vira o mês, o Estadão te ajuda nessa empreitada.

Para os assinantes do Amazon Prime, abril é o mês em que filmes dos grandes diretores com o Martin Scorsese e Spike Lee entram no catálogo do serviço. Cassino (1995), de Scorcese, e Faça a Coisa Certa (1989), de Lee já estão disponíveis. Este mês tem também a entrada do já clássico pop Legalmente Loira (2001) e Legalmente Loira 2 (2003). As produções entraram no catálogo no dia 1º.

Leia Também Netflix em abril: veja filmes e séries que vão estrear na plataforma

O maior destaque da Disney+ para o mês de abril é continuação da série Caveleiro da Lua, estrelada por estrelada por Oscar Isaac, que tem um episódio liberado semanalmente, sempre às quartas-feiras. Tem também a estreia da série de curtas Do Esboço à Realidade no dia 27, mostrando os bastidores dos desenhistas que fazem a mágica da Disney acontecer nas telas.

O mês de abril no Star+ é marcado pela chegada do reboot Bel-Air, inspirada na série Um Maluco no Pedaço (Fresh Prince of Bel-Air, no original em inglês). A primeira temporada completa entra no serviço no dia 27. Quem também vai desembarcar por lá são as mulheres da família mais famosa do show business, na série The Kardashians, que estreia dia 14, com um episódio por semana sempre às quintas-feiras.

Já o Globoplay traz a segunda temporada da série sobrenatural Desalma, que estreia no dia 28. Para os fãs de novela, tem a volta de América no dia 25. Também tem a estreia de Leonardo Da Vinci, série que chega com exclusividade à plataforma e que mergulha na vida e nos anseios do pintor, além da quarta temporada de The Handmaid's Tale.

O que estreia em abril na Amazon Prime

Questão de Tempo - Filme

Tim descobre que pode viajar no tempo e mudar o que acontece e aconteceu em sua vida. Sua decisão de tornar seu mundo um lugar melhor ao conseguir uma namorada acaba não sendo tão fácil.

Capitão Fantástico - Filme

Nas florestas do Pacífico, um pai dedicado a cuidar de seus filhos com uma educação física e intelectual rigorosa deve deixar seu paraíso para entrar em um mundo que questiona a ideia do que significa ser pai.

Cassino - Filme

Uma história de ganância, dinheiro e assassinato acontece entre dois melhores amigos: um mafioso e um executivo de cassino, que competem entre eles por um império de jogo e pelo amor de uma socialite.

Um Espião e Meio - Filme

Antes de se tornar um agente da CIA, Bob foi um nerd que sofria bullying no colégio. Já na agência, para resolver um caso ultrassecreto recorre a um antigo colega da escola.

Faça a Coisa Certa - Filme

No dia mais quente do ano, as tensões crescem em uma região do Brooklyn que acaba explodindo em violência.

Evereste - Filme

A história do neozelandês Robert Edwin Hall, que em 10 de maio de 1996 começou sua viagem ao Everest junto com o Scott Fischer.

Ex Machina: Instinto Artificial - Filme

Um jovem programador é selecionado para participar de um experimento com inteligência sintética.

Cinquenta Tons de Cinza - Filme

A vida de Anastasia Steele muda para sempre quando conhece o belo e atormentado bilionário, Christian Grey.

Cada Um na Sua Casa - Filme

Um alienígena que está fugindo de seu próprio povo faz amizade com uma garota. Ele tenta ajudá-la em sua busca, mas pode acabar interferindo.

Como Treinar o Seu Dragão 2 - Filme

Quando Soluço e Fúria da Noite descobrem uma caverna de gelo que abriga centenas de novos dragões selvagens e o misterioso Cavaleiro do Dragão, os dois amigos encontram-se no centro de uma batalha para proteger a paz.

Kung Fu Panda 3 - Filme

Voltando com suas "lendárias aventuras de grandiosidade", Po tem que enfrentar duas ameaças: uma sobrenatural e a outra um pouco mais perto de casa. Serão ameaças diferentes, porém imensamente épicas.

Legalmente Loira

Elle Woods, uma rainha da irmandade da moda, é abandonada pelo namorado. Ela decide segui-lo para a faculdade de direito. Enquanto está lá, ela percebe que há mais nela do que apenas aparência.

Legalmente Loira 2 - Filme

Elle Woods segue para Washington DC para se juntar à equipe de um político que pretende aprovar um projeto de lei que proíbe testes em animais.

Madagascar - Filme

Um grupo de animais que passou a vida toda num zoológico de Nova York acaba nas selvas de Madagascar e deve se adaptar a viver selvagemente.

Como Eu Era Antes de Você - Filme

Uma garota forma um vínculo improvável com um homem recentemente paralisado que ela está cuidando.

Animais Noturnos - Filme

A dona de uma galeria passa a ser perseguida pela história do livro de seu esposo, e ela acredita que seja por vingança.

Homem ao Mar - Filme

Depois que um rico dono de iate perde a memória ao ser jogado no mar, uma funcionária maltratada o convence de que ele é seu marido da classe trabalhadora.

A Escolha Perfeita 2 - Filme

Após um desempenho humilhante no Kennedy Center, as Barden Bellas estão participando de uma competição internacional que nenhum grupo americano jamais venceu, a fim de recuperar seu status e seu direito de cantar.

Poltergeist II: O Outro Lado - Filme

A família Freeling tem uma nova casa, mas seus problemas com forças sobrenaturais não parecem ter acabado.

12 Horas para Sobreviver: O Ano da Eleição - Filme

Um ex-sargento da polícia se revolta contra o chefe de segurança do senador Charlie Roan, candidato presidencial e agora ameaçado de morte durante a noite do expurgo.

O Quarto de Jack - Filme

Depois de viver por sete anos em cativeiro, uma mulher e seu filho finalmente ganham sua liberdade e o menino pode experimentar a vida no mundo exterior pela primeira vez.

Perfume de Mulher - Filme

Um estudante do ensino médio que precisa de dinheiro concorda em "cuidar" de uma pessoa cega, mas o trabalho não é nada do que ele previa.

Branca de Neve e o Caçador - Filme

Branca de Neve, filha de um rei viúvo, precisa escapar do reino assim que o Espelho Mágico revela que ela seria a fonte da imortalidade de Ravenna , sua madrasta.

O Caçador e a Rainha do Gelo - Filme

Eric e sua colega Sara, criados como membros do exército de gelo da rainha Freya, tentam esconder seu amor proibido enquanto lutam para sobreviver às más intenções de Freya e sua irmã Ravenna.

Straight Outta Compton: A História do N.W.A. - Filme

O grupo de rap NWA surgiu das ruas de Compton em Los Angeles, Califórnia, em meados dos anos 80 e revolucionou a cultura Hip Hop com sua música e suas histórias sobre a vida na vizinhança.

Ted 2 - Filme

Casado recentemente com Tami-Lynn, Ted quer constituir família e ter filhos. O problema será provar em tribunal que é qualificado para ser pai. Mais que isso: que é mesmo uma pessoa e não um mero urso de pelúcia.

O que estreia em abril na Disney+

1/4 - Apresentando Nate

Em Apresentando Nate, o adolescente de treze anos, Nate Foster, sonha em se apresentar na Broadway. Só tem um problema - ele não consegue um papel nem na peça da escola. Mas, quando os pais saem da cidade, o Nate e a melhor amiga, Libby, fogem para Nova York para uma oportunidade única de provar que todos estão errados.

13/4 - A Era do Gelo: As Aventuras do Scrat - Curtas

Seis aventuras com Scrat, o esquilo-dente-de-sabre, se aventurando na paternidade.

27/4 - Do Esboço à Realidade - Curtas

Do Esboço à Realidade nos leva até as mesas e vidas de talentosos artistas e animadores. Cada episódio foca em um único artista, que ensina como desenhar um personagem icônico do Walt Disney Animation Studios.

22/4 - A Ursa Polar - Filme

Narrado por Catherine Keener , "A Ursa Polar", da Disneynature, conta a história de uma recém-mãe, cujas memórias de juventude a preparam para encarar a maternidade em um mundo cada vez mais desafiador para os ursos polares.

22/4 - No Caminho da Ursa Polar - Filme

No Caminho da Ursa Polar acompanha a equipe de filmagem responsável por A Ursa Polar, da Disneynature, que enfrenta grandes desafios a menos de 500 quilômetros do Polo Norte.

22/4 - A Pequena Grande Fazenda: O Retorno - Filme

O especial do Dia da Terra do Disney+ “A Pequena Grande Fazenda: O Retorno”, do National Geographic, é baseado no premiado documentário de 2018, que conta a história de John e Molly Chester, que abandonaram sua vida urbana em Los Angeles, para viver em uma fazenda estéril em Ventura County, e cultivar alimentos deliciosos em harmonia com a natureza.

22/4 - Explorer: Tepui - Filme

Uma equipe de escaladores de elite tenta escalar o penhasco de um tepui para levar ao topo o renomado biólogo Bruce Means, de 79 anos. O explorador na National Geographic Mark Synnott, se une ao escalador Honnold, em seu primeiro projeto de escalada após Free Solo.

Cavaleiro da Lua - Novos episódios toda quarta-feira

A série segue Steven Grant, um balconista de uma loja de presentes que sofre de problemas de memória que o apagam ou trazem de volta flashbacks de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e que compartilha um corpo com o mercenário Marc Spector. Enquanto enfrentam seus inimigos, Steven/Marc devem navegar em suas identidades complexas enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito.

A Família Radical: Maior e Melhor - Novos episódios toda quarta-feira

Uma continuação da aclamada série, “Família Radical: Maior e Melhor” acompanha as aventuras e desventuras de Penny Radical de quase 14 anos e a família dela, enquanto encaram a vida moderna com o coração e alegria.

O que estreia em abril na Star+

14/4 - The Kardashians - Episódios semanais

Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie trazem as câmeras de volta para revelar a verdade por trás das manchetes.

27/4 - Bel-Air

Com produção executiva de Will Smith, “Bel-Air” reimagina a icônica comédia dos anos 1990 para uma nova era. Situado na América moderna, a série oferece uma nova e dramática visão da jornada de mudança de vida de Will, das ruas do oeste da Filadélfia às mansões fechadas de Bel-Air.

15/4 - Bios. Vidas Que Marcaram a Sua

Episódio Mercedes Sosa

Aclamada série documental do selo National Geographic Original Productions, reconstrói a história das personalidades mais destacadas da cultura popular latino-americana e revela anedotas e detalhes desconhecidos de sua vida artística e pessoal.

6/4 - Os Olhos de Tammy Faye

Olhar intimista na extraordinária ascensão, queda e redenção da televangelista Tammy Faye Bakker (Jessica Chastain). Nos anos 70 e 80, Tammy Faye e Jim Bakker (Andrew Garfield) saíram de origens humildes para criar a maior rede de TV religiosa do mundo e um parque temático. No entanto, não demorou muito para que problemas financeiros, rivais desonestos e escândalos derrubassem seu império cuidadosamente erguido.

20/4 - Morte no Nilo

Suspense baseado no romance de Agatha Christie de 1937 sobre o caos emocional e as drásticas consequências de um amor obsessivo.

6/4 - Crossing Swords

A série animada para adultos e ambientada na época medieval retrorna com as aventuras de Patrick (Nicholas Hoult), um camponês de bom coração que conseguiu um cargo cobiçado de escudeiro no castelo real e que começa a escalar os degraus da cavalaria ao serviço do volátil Rei Merriman (Luke Evans).

O que estreia em abril no Globoplay

4/4 - Amar a Morte - Novela

Três homens com histórias distintas são ligados por um acontecimento na hora de suas mortes. Agora, dois deles precisarão lidar com os desafios de terem reencarnado no corpo de outra pessoa.

6/4 - A Retaliação - Série

Sinopse: Alon Shenhav, um detetive extraordinário, retorna à sua cidade natal, onde busca deter uma violenta organização criminosa.

7/4 - O Símbolo Perdido - Série

Adaptação da obra de Dan Bown. Robert Langdon, um famoso simbologista de Harvard, precisa desvendar uma série de enigmas mortais para salvar seu mentor e prevenir uma conspiração global.

11/4 - Malhação 2009 - Novela

Marina é apaixonada por seu melhor amigo, Luciano. O romance acaba não decolando até que tudo muda quando Alex, Veridiana e Norma Jean aparecem em suas vidas.

14/4 - Sissi - Série

Sissi é uma jovem duquesa que se tornou a imperatriz da Áustria após se casar com o Imperador Franz Joseph I. Corajosa e destemida em sua nova vida na corte, ela descobrirá os desafios e as dificuldades de estar à frente de um país.

18/4 - Caminho das Índias - Novela

Maya vive uma paixão proibida com Bahuan, que esconde pertencer à casta mais baixa da Índia. Uma gravidez inesperada e a pressão da família levam a jovem a se casar com Raj.

25/4 - América - Novela

Movida pelo desejo de realizar seu grande sonho, uma brasileira atravessa a fronteira do México e chega ilegalmente aos EUA. A novela conta a história de amor de Sol, que teve uma infância miserável, e Tião, que quer ser um campeão de rodeios.

28/4 - Desalma (Segunda temporada) - Série

O drama sobrenatural ambientado na fictícia Brígida, uma colônia ucraniana no Paraná, ganha novos contornos com a chegada de Traian Troader (Fábio Assunção), um antigo bruxo que carrega em si uma maldição e busca um acerto de contas com a bruxa Haia (Cassia Kis).

Babenco - Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou

Com roteiro de Maria Camargo e Bárbara Paz, e direção de Bárbara Paz, o filme traça um paralelo entre a arte e a doença do cineasta argentino radicado no Brasil Héctor Babenco (1946-2016) e revela medos e ansiedades, mas também memórias, reflexões e fabulações, num confronto entre vigor intelectual e a fragilidade física que marcou sua vida.

The Handmaid’s Tale - T4

Gilead tem um regime que trata mulheres como propriedade. Offred é uma das poucas férteis e serva do comandante, buscando sobreviver e encontrar a filha que foi tirada dela.

Leonardo Da Vinci

Leonardo da Vinci é um homem extraordinário. Obcecado pela perfeição, ele vive os anseios e as tormentas de um jovem pintor, enquanto enfrenta a acusação de assassinar sua musa inspiradora.