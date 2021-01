'A Lenda de Korra' encerra última temporada com guerra política e inimigo mais atual que nunca

Após o sucesso da franquia Avatar: A Lenda de Aang, o público se encantou com A Lenda de Korra, a continuação da série da Nickelodeon, que encerrou sua quarta temporada. As duas séries estão disponíveis na Netflix.

Com 13 episódios, a derradeira temporada, chamada de Equilíbrio, resgata os últimos acontecimentos que marcaram as aventuras de Korra, garota capaz de dominar os quatro elementos da natureza: ar, terra, fogo e água. Com eles, ela executa movimentos de luta inspirados nas artes marciais.

Não é preciso contar spoilers para saber que o mundo em que vivem as personagens se transformou. A história de Korra é narrada 70 anos após os feitos de Aang, que já está morto.

Durante esse período, a tecnologia floresceu. Existem veículos terrestres e aéreos movidos por eletricidade, as ruas recebem iluminadas e a vida pulsa. Símbolo do progresso, esse lugar é a cidade República, antiga região do Reino da Terra, habitada por uma sociedade cosmopolita, que respeita a natureza, os animais e as pessoas.

Mas tal equilíbrio está ameaçado, não por criaturas sobrenaturais ou inimigos exóticos, com já aconteceu. O conflito de Korra é maior e mais político.

Lutando contra o impacto deixado em seu corpo na terceira temporada, a garota viaja pelo mundo em busca de restaurar suas habilidades e enfrentar a culpa de ter sido vencida.

Algo semelhante ocorreu com o Reino da Terra e com seus moradores. Os acontecimentos da terceira temporada devastaram o país e movimentou o curso da monarquia. Agora, um novo rei assume, enquanto a jovem Kuvira executa o trabalho de reunificar os estados abandonados em um grande e novo Reino da Terra.

Para que os estados sejam novamente reintregrados, Kuvira exige lealdade dos governadores com a promessa de conceder alimentos e água para a população empobrecida. Mas o alto investimento em novas tecnologias e o aumento de seu exército levantarão desconfianças por parte dos líderes da Tribo da Água, da Nação do Fogo e dos Nômades do Ar.

Está desenhada a batalha desta última temporada. Korra deve enfrentar o autoritarismo e barrar a missão imperialista de Kuvira, que deseja tomar a última cidade restante: República.

Entre as boas surpresas, a temporada resgata antigos personagens que estiveram com Korra em aventuras anteriores, como a dominadora de terra, Toph Beifong.

As batalhas, ponto alto da franquia, surpreendem em lutas que misturam o domínio dos elementos, sabotagens divertidas, intervenções de seres espirituais, máquinas bélicas, explosões e um robô gigante imbatível. Pelo jeito, nada disso é pouco quando o poder político vira um grande monstro genocida.

Confira o trailer.

