'A Casa do Dragão': O que você precisa saber sobre a nova série da HBO

A Casa do Dragão estreia no domingo, 21, na HBO e HBO Max com a missão de conquistar os fãs de Game of Thrones, três anos após o polêmico fim da série baseada nos livros de George R.R. Martin e criada por David Benioff e D.B. Weiss.

A seguir, tudo o que você precisa saber para assistir:

O que 'A Casa do Dragão' tem a ver com 'Game of Thrones'?

A Casa do Dragão se passa cerca de 200 anos antes de Game of Thrones. Ou seja, é uma prequela.

No início de Game of Thrones, a Casa Targaryen estava reduzida a dois membros: Daenerys (Emilia Clark) e seu irmão Viserys (Harry Lloyd), que almejava recuperar o Trono de Ferro, ocupado por sua família por séculos.

Mas a ele faltava um elemento fundamental da dominação dos Targaryen em Westeros, o continente fictício onde se passa GoT: dragões. Eles só reapareceram quando Daenerys ganhou três ovos de dragão em seu casamento com Khal Drogo (Jason Momoa). Só a partir daí ela pôde finalmente acreditar que poderia ocupar o Trono de Ferro e reviver a glória de sua família.

É um pouco desse passado brilhante dos Targaryen que aparece em A Casa do Dragão.

Mas eu preciso ter assistido 'Game of Thrones' para entender 'A Casa do Dragão'?

Não. Mas, se quiser, GoT está disponível na HBO Max em 4K.

Quem são os Targaryen?

Os Targaryen vieram originalmente de Essos, um continente a leste de Westeros, mais precisamente de Valíria, a capital de um império poderoso, destruída em uma catástrofe natural. Eles são conhecidos por serem domadores de dragão, pelos cabelos platinados e pelos casamentos incestuosos.

Pouco antes da destruição, os Targaryen abandonaram Valíria e foram para a Pedra do Dragão, uma ilha na costa de Westeros, onde Daenerys também se abriga quando chega ao continente, em Game of Thrones.

Da Pedra do Dragão, Aegon e suas irmãs Visenya e Rhaenys partiram para a conquista de Westeros, com a ajuda de seus poderosos dragões. Foi assim que começou a dominação da Casa Targaryen.

Do que se trata 'A Casa do Dragão'?

A Casa do Dragão pega os Targaryen ainda no apogeu, mas conta o início do seu fim.

Estamos no reinado de Viserys I, interpretado por Paddy Considine e que, sim, tem o mesmo nome do irmão de Daenerys de Game of Thrones - como nas famílias reais aqui do nosso mundo, os nomes tendem a se repetir bastante.

Viserys ocupou o trono depois da morte do rei Jaehaerys Targaryen (Michael Carter), que governou durante 55 anos, em um período de paz e prosperidade.

Viserys foi escolhido pelo Grande Conselho de Harrenhal, pois o rei não tinha deixado herdeiros diretos - seus filhos tinham morrido. E o Conselho preferiu Viserys, que era o primeiro filho do segundo filho de Jaehaerys, em vez de Rhaenys (Eve Best), a primeira filha do primeiro filho de Jaehaerys, simplesmente por ele ser homem.

Por causa disso, Rhaenys ficou conhecida como “a rainha que nunca foi”. Como ela diz, “Os homens preferem colocar fogo no reino do que ver uma mulher ocupar o Trono de Ferro”.

Anos mais tarde, Viserys tem o mesmo problema: não tem filhos homens para a sua sucessão. Presume-se que seu herdeiro será seu irmão, Daemon (Matt Smith), um sujeito narcisista, violento e irresponsável. Mas Viserys resolve escolher sua primogênita, Rhaenyra (Milly Alcock na adolescência e Emma D’Arcy na fase adulta).

Sua decisão vai causar problemas, por Rhaenyra ser mulher e porque o rei vai casar-se de novo. A disputa vai colocar Rhaenyra e sua melhor amiga na infância, Alicent Hightower (Emily Carey na adolescência e Olivia Cooke na fase adulta), em rota de colisão. Alicent é filha da Mão do Rei, uma espécie de conselheiro-mor.

A disputa pelo Trono de Ferro mais uma vez estará no centro. Só que, em vez de ter várias famílias brigando, como em Game of Thrones, aqui são basicamente membros da mesma família, os Targaryen. E, em vez de três dragões, aqui haverá quase 20. “Enquanto a série original era uma narrativa espalhada, com várias casas e famílias em milhares de quilômetros, A Casa do Dragão fala de uma família embaixo do mesmo teto e os problemas e pressões que sofre para definir quem vai suceder o rei”, disse Ryan Condal, criador e showrunner, em entrevista com a participação do Estadão.

Quem está por trás?

A boa notícia é que, ao contrário das últimas duas temporadas de Game of Thrones, George R.R. Martin garantiu estar mais envolvido.

Ele escolheu pessoalmente o criador de A Casa do Dragão, Ryan Condal, um grande fã de sua obra. Condal divide o posto de showrunner com Miguel Sapochnik, diretor de alguns dos episódios mais marcantes de Game of Thrones, como Battle of the Bastards, pelo qual ele ganhou um Emmy, e Hardhome.

A Casa do Dragão é baseada em Fogo & Sangue, que é um livro sobre a história dos Targaryen escrito por George R.R. Martin.

Quantos episódios?

A primeira temporada tem dez episódios.

Quando e onde ver?

A partir deste domingo, 21, às 22h na HBO e na HBO Max. Os outros nove episódios estrearão semanalmente, no mesmo horário, até 23 de outubro.