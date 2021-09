10 séries para assistir no feriadão

Feriados prolongados são sempre boas oportunidades para colocar as séries em dia. Ou, se você é do tipo que não deixa acumular nenhum episódio, esse é o momento ideal para começar novas histórias. Ou então, continuar histórias que tiveram novas temporadas lançadas nos últimos dias, como é o caso da tão esperada quinta parte de La Casa de Papel.

Leia Também 9 minisséries para maratonar sem o risco de novas temporadas

Para não deixar ninguém perdendo tempo olhando os catálogos dos serviços de streaming, o Estadão fez um apanhado com algumas dicas. Então, basta fazer a pipoca, ligar a sua televisão, escolher seu serviço preferido e apertar o play. Dá só uma olhada.

La Casa de Papel (Netflix)

Sim, eles estão de volta. O fenômeno La Casa de Papel acabou de estrear sua quinta parte no catálogo da Netflix. E que é fã da produção espanhola não pode deixar de ver. São cinco episódios que marcam o início do fim da série que terá uma nova leva de episódios em dezembro deste ano. Na temporada lançada na última sexta-feira, 3, vemos o grupo encurralado pelas forças policiais, dentro do banco, no assalto que já dura mais de 100 horas com o Professor aprisionado e sem um plano de fuga. Na verdade, "o plano é resistir", como diz o trailer recheado de emoção e também com muitas explosões e tiros.

A Magia do Dia a Dia (Netflix)

Essa é para quem não dispensa o tema organização, mesmo no feriado. Seja como inspiração, seja como entretenimento. A nova série de Marie Kondo para a Netflix é curtinha, tem apenas três episódios, e mostra como a organização ajuda em alguns outros aspectos da vida, como relacionamentos e negócios, indo além do armário bonito e com peças que podem ser facilmente encontradas. Em A Magia do Dia a Dia também é possível conhecer um pouco mais da família de Kondo, já que a série traz o marido e suas filhas, mostrando que seu método também é utilizado dentro da casa da anfitriã.

Clickbait (Netflix)

A minissérie da Netflix é perfeita para quem não quer começar uma produção sem saber exatamente quando vai terminar. Em apenas oito episódios, o suspense traz como principal questão o contraste entre a vida real e a que é criada nas redes sociais. Na história, o respeitado pai de família Nick Brewer é sequestrado e acusado de crimes perversos. A partir de então, sua vida depende de um jogo online bem sinistro. Sua família começa uma busca incansável para encontrá-lo, mas também terão de enfrentar as dúvidas sobre o que é real ou não na história que estão contando sobre o marido, pai e irmão amoroso.

Sexy Beasts (Netflix)

Quem não gosta de um reality show de encontro às cegas? Para deixar a diversão (de quem tá vendo) melhor ainda e aumentar a ansiedade (de quem está no programa), Sexy Beasts coloca os participantes dos encontros fantasiados das mais diversas coisas. Tem de tudo: urso panda, espantalho, castor, um demônio, ET... Os participantes fazem alguns programas juntos, como jantar, passeio de charrete, um clube de tiro. E depois precisam escolher qual dos mascarados prefere, antes das identidades serem reveladas. Quem será que está por trás da máscara?

White Lotus (HBO)

Feriadão lembra descanso, que lembra um resort em uma praia paradisíaca. Assistindo a White Lotus, minissérie da HBO, dá para curtir esse clima sem precisar sair do sofá, acompanhando a história de alguns hóspedes riquíssimos e funcionários de um hotel no Havaí, que tem o mesmo nome da série. Com seis episódios, a comédia satírica mostra os hóspedes mimados tendo seus desejos atendidos por funcionários prontamente preparados para servi-los sempre com um sorriso no rosto, eventualmente forçado.

Mare of Easttown (HBO)

Aclamada pela crítica e indicada a 16 categorias no Emmy, incluindo melhor minissérie, Mare of Easttown traz Kate Winslet (indicada ao Emmy de Melhor atriz em minissérie por sua atuação) no papel da detetive Mare, uma mãe divorciada que perdeu o filho e que tenta lidar com a perda e também resolver os crimes da cidade. Além de mistério e suspense, a minissérie traz uma reflexão importante sobre o luto e a saúde mental. Um dos grandes trunfos dela é a profundidade de seus personagens, tudo isso contado em sete episódios de pouco menos de uma hora.

Loki (Disney Plus)

Loki é mais um investimento da Disney no formato de séries para o MCU, o Universo Cinematográfico Marvel, que inclui os diversos filmes com os super heróis Vingadores, além das séries WandaVision e Falcão e o Soldado Universal, também lançadas em 2021 no serviço de streaming da Disney. A série segue Loki, o irmão do Vingador Thor, que acaba preso após roubar o importante artefato tesserato (ainda no filme Vingadores: Ultimato) e usá-lo para viajar no tempo alterando acontecimentos da história da humanidade, seja por diversão, seja para atingir seus interesses.

iCarly (Paramount Plus)

Não, não é aquela primeira versão da série que era exibida na Nickelodeon. iCarly acaba de voltar com os mesmos personagens, só que um pouco mais envelhecidos. O elenco é quase o mesmo, exceto pela ausência da atriz Jennette McCurdy (que interpretava Sam, a amiga de Carly), que abandonou a carreira. A vida agora é outra, Carly Shay é uma mulher adulta que precisa lidar com responsabilidades profissionais e, claro, algumas questões pessoais. Para isso, ela ainda conta com a ajuda de seu grande amigo Freddie e seu irmão Spencer. Algumas coisas continuam a mesma, como a super proteção da mãe de Freddie. De alguma forma, é um mergulho nostálgico em personagens que marcaram a infância e adolescência de uma geração.

Nove desconhecidos (Amazon Prime Video)

Nicole Kidman é Masha, uma misteriosa guru de um resort de bem-estar, que recebe nove desconhecidos dispostos a tratar alguns problemas e traumas. A tereapeuta faz uso de práticas não muito ortodoxas para conseguir o que pretende. Esse é o mote da série escrita por David E. Kelley, que também assinou a aclamada Big Little Lies, que também tinha Kidman no elenco. A série tem oito episódios, mas só cinco estão disponíveis, por enquanto. Isso significa que se decidir começar neste feriado, vai precisar acompanhar os lançamentos dos episódios seguintes, a cada sexta-feira, até 24 de setembro. A série é baseada no livro Nove Perfeitos Desconhecidos da escritora Liane Moriarty. Um dos pontos tocados pela produção é a questão da saúde mental.

Modern Love (Amazon Prime Video)

Os novos episódios da série estrearam no serviço de streaming da Amazon em agosto. Aclamada pela crítica e pelo público, a série traz em cada episódio uma nova história de amor. Isso significa que você não precisa maratonar, se não quiser, além de não ser necessário seguir a ordem em que os episódios aparecem no catálogo. Dá até para começar a ver pelo final... A série é inspirada na seção de mesmo nome do jornal The New York Times, que tem algumas de suas histórias publicadas no Estadão (aqui está uma delas). A segunda temporada tem um elenco estrelado, com nomes como Kit Harington, Gbenga Akinnagbe, Zoë Chao, Anna Paquin e outros.