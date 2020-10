Zuza Homem de Mello foi o profissional mais importante do último meio século no Brasil

Neste mundo compartimentado em que vivemos, sobretudo no domínio das artes, Zuza nos ensinou talvez a maior das lições: a de que a música é uma só, não existem cerquinhas ou divisões. Quando ela tem qualidade de invenção, merece ser ouvida e compartilhada. Este conceito foi escrito e explicitado por Augusto de Campos. Mas Zuza foi, desde antes de Augusto, a própria encarnação desta postura.

E, por isso, foi o profissional de música mais importante do último meio século no Brasil. Além de seu fundamental lado de pesquisador, com vários livros essenciais para a devida compreensão da música popular, Zuza tinha “música nas veias”: por elas cabia de tudo, desde que fosse de qualidade. O slogan nasceu como título de um de seus programas de fim de tarde na Rádio Jovem Pan em muitas décadas passadas.

Leia Também Zuza Homem de Mello morre em São Paulo, aos 87 anos

Um mote pessoal, nutrido e cultivado com paixão em seu dia a dia. Zuza conseguiu – quase num passe de mágica – transferi-lo para cada projeto, cada realização durante sua carreira de estudante de contrabaixo na Juilliard School em Manhattan; depois engenheiro de som da TV Record nos lendários anos 1960; até desabrochar como curador e produtor musical.

Meio século dourado, para ele, profissionalmente, e para a música brasileira, que começou em 1978, no I Festival Internacional de Jazz de São Paulo, no Anhembi. Foi a largada para uma série de outros festivais – Free Jazz, Montreux, entre vários outros –, nos quais ele fez amostragens inclusivas, que iam dos grupos mais revolucionários aos mainstream.

Não é exagero afirmar que Zuza mudou radicalmente a vida musical deste meio século. De um lado, foi parceiro e pesquisador meticuloso da música popular brasileira. De outro, ao trazer para o Brasil o estado da arte do jazz, impulsionou e tirou do esquecimento a música instrumental brasileira. Pioneiros como o saxofonista Vitor Assis Brasil e o experimental Grupo Um tocaram em festivais concebidos por Zuza. A convivência dos brasileiros com os grandes do jazz e o compartilhamento do público com toda esta efervescência resultou na tão esperada consolidação da música instrumental por aqui. Isso valeu especialmente para os estudantes de música, que passaram a enxergar nela um caminho novo e viável.

O jazz brasileiro, ou que nome se queira dar, floresceu de modo notável nos últimos trinta anos. E isso se deve a Zuza. A música popular de qualidade também – também graças ao Zuza.

Numa live recente que fizemos em julho, Zuza divertiu-se falando da convivência com os grandes – de Ellington a Marsalis, de João Gilberto a Caetano, Gil, Elis e Tom.

Mas, acima de tudo, jamais sentou-se em cima de glórias passadas. Continuava garimpando novos talentos na música brasileira (apostando em Ana Setton, Marcio Montarroyos e Letieres Leite. Falamos sobre suas maiores paixões: a máxima, Duke Ellington, e outra preferencial, Wynton Marsalis. Quanto ao primeiro, ele sempre o considerou o maior músico do século 20.

Uma paixão compartilhada décadas atrás por uma confraria Duke Ellington, integrada por Alberico Cilento e Carlos Conde, que mantiveram um programa de jazz na Rádio Cultura FM de São Paulo. Pois eles bancaram em 1968 um LP não-comercial, com apenas 200 cópias, com parte do show do Duke e sua orquestra no Teatro Municipal em São Paulo. “Estão nas mãos de ellingtonianos do mundo inteiro, inclusive na Duke Ellington Society. É o único registro de Duke Ellington ‘beyond the Equator’”, abaixo do Equador, contou rindo.

Faltou tempo para um livro que com certeza Zuza adoraria ter escrito sobre Ellington. Quanto a Marsalis, ele realizou seu sonho ao conceber ano passado no Sesc Pinheiros, em São Paulo, uma “instalação” Jazz at the Lincoln Center Orchestra com 15 dias de shows, masterclasses e concertos didáticos.

Semanalmente, até a pandemia, Zuza e sua mulher Ercília tinham cadeira cativa nas temporadas da Osesp e da Sociedade de Cultura Artística. Vai fazer muita falta, quando o novo normal chegar.

*JOÃO MARCOS COELHO É CRÍTICO DE MÚSICA