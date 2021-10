Zeca Baleiro guia o espectador no filme 'Ventos que Sopram - Maranhão'

O filme Ventos Que Sopram — Maranhão, dirigido por Neto Borges, mostra o músico maranhense Zeca Baleiro guiando o espectador em uma viagem pelas “encantarias” de sua terra natal. Entre os artistas locais estão Patativa, Tutuca Viana, Sergio Habibe, Tião Carvalho e Chico Maranhão. Após a estreia no canal Curta!, o documentário segue disponível no Curta!On, streaming do Curta! no Now (da Claro/Net), e em curtaon.com.br. Segunda da Música, dia 25 , às 22h30.