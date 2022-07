Zeca Baleiro, Baby do Brasil e Elba Ramalho: Festival Novabrasil anuncia novas atrações

A 11ª edição do Festival Novabrasil retoma o contato com o público depois de dois anos de distância. O line-up ganhou novos nomes e conta agora com Elba Ramalho, Zeca Baleiro, Baby do Brasil e Pepeu Gomes, além dos demais artistas da MPB que já haviam sido anunciados para os shows que ocorrem em 15 e 16 de outubro, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

A temática do festival resgata o clássico de João Gilberto e decreta que “Chega de Saudade”. Além dos nomes recém anunciados, o time que celebra o reencontro é de peso na música brasileira. As atrações já contavam com Gal Costa, Jorge Aragão e Gilsons, no dia 15, e Frejat, Diogo Nogueira, Bala Desejo, Nando Reis e Vanessa da Mata, no dia 16.

Os ingressos já estão à venda online. Os valores variam de R$ 80 (arquibancada para apenas um dia) a R$ 224 (pista para os dois dias).

Os subgêneros da música se misturam debaixo do guarda-chuva da MPB. Ao Estadão, Diogo Nogueira reiterou a importância dessa mistura: “Acho fundamental esses eventos com importantes artistas na música brasileira em um mesmo festival. O encontro de gerações é incrível, e no final das contas seja samba, pop, rock, é tudo música brasileira”, decretou.

Ao longo das 10 edições, 130 mil pessoas já passaram pelo festival. A expectativa agora é bater o recorde de público em uma única edição, com 20 mil pessoas. Além dos artistas que já compõem o line-up, novas atrações ainda serão anunciadas.

FESTIVAL NOVABRASIL

15 de outubro, a partir das 13h:

Gal Costa, Jorge Aragão, Zeca Baleiro, Baby do Brasil com Pepeu Gomes e Gilsons

16 de outubro, a partir das 13h:

Elba Ramalho, Nando Reis, Frejat, Vanessa da Mata, Diogo Nogueira e Bala Desejo

Onde: Sambódromo do Anhembi (Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo)

Ingressos: R$ 80 (arquibancada 2), R$ 110 (arquibancada 1) e R$ 140 (pista); R$ 128 (passaporte, arquibancada 2), R$ 110 (passaporte, arquibancada 1) e R$ 224 (passaporte, pista). Disponíveis em: www.festivalnovabrasil.com.br