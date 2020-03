yasiin bey (Mos Def) cancela show no Nublu Festival em São Paulo

Em meio a diversos cancelamentos ou adiamentos de shows e festivais, o rapper americano yasiin bey (conhecido anteriormente como Mos Def) cancelou sua participação no Nublu Festival, em São Paulo, na próxima sexta-feira, 13. A produção do evento anunciou o grupo Slum Village em seu lugar.

Segundo o Nublu, yasiin bey e sua produção alegaram "condições de saúde que o impossibilitaram de viajar".

O momento, porém, é sensível visto que diversas bandas e festivais estão cancelando ou adiando eventos por conta do surto do novo coronavírus. Esse é o primeiro cancelamento de peso no Brasil, porém.

Os shows do Slum Village ocorrem nos dias 12 de março, no Sesc São José dos Campos, e 13 de março, na comedoria do Sesc Pompeia. O grupo ficou conhecido nos anos 1990 sob a liderança do lendário produtor J Dilla (1974-2006), e atualmente o rapper T3, também fundador do grupo, atua ao lado do produtor Young RJ.

O festival vai reembolsar os fãs que já compraram ingressos e preferirem não assistir ao Slum Village. Para isso, basta apresentar o(s) ingresso(s) impresso(s) em qualquer bilheteria da rede ingressos Sesc, em São Paulo, até 30 dias após a data de cada apresentação. Além do show, yasiin bey também cancelou o bate-papo que ocorreria no Sesc Vila Mariana, em 11 de março (quarta-feira, às 19h). A devolução destes ingressos segue a mesma orientação.