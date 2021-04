‘Welcome 2 America’, álbum inédito de Prince, será lançado em julho

Joe Coscarelli, The New York Times

Pela primeira vez desde que Prince morreu inesperadamente em 2016, o espólio do cantor vai lançar um álbum completo - mas jamais ouvido - de seu cofre com sobras de música. Até agora, o espólio tem se concentrado principalmente no relançamento de alguns dos maiores álbuns da carreira de Prince, como 1999 e Sign o’ the Times, ou então em compilações como ‘Originals’, compostas por demos do cantor que se tornaram sucessos na voz de outros artistas. Mas em 30 de julho, Welcome 2 America, álbum de 12 faixas gravado no Paisley Park Studios em 2010, finalmente verá a luz do dia.

No anúncio de lançamento, o espólio chamou Welcome 2 America de um testemunho das “preocupações, esperanças e visões de Prince para uma sociedade em mudança, prenunciando uma era de polarização política, desinformação e uma renovada luta por justiça racial”. O álbum fala sobre “relações de trabalho, a natureza superficial da mídia social, a cultura de celebridade alimentada pelos reality shows e os monopólios corporativos da indústria da música, concluindo, em última análise, que a América é a ‘Terra da liberdade / lar dos escravos’”, disse o comunicado.

O anúncio também trouxe uma citação de Prince da época, escrita em seu estilo marcante: “O mundo está repleto de desinformação. A visão de futuro de George Orwell está aqui. Precisamos permanecer firmes na fé nos tempos árduos que virão”. Em linha com essa mensagem, as músicas do álbum têm títulos como Running Game (Son of a Slave Master), Born 2 Die e One Day We Will All B Free. Na faixa-título, Prince canta, “Distraído com os recursos do iPhone? / Tenho um aplicativo, para consertar os seus problemas”.

De 2010 a 2012, Prince fez mais de 80 shows na turnê com o mesmo nome, mas nunca explicou por que tinha engavetado o álbum Welcome 2 America.

O espólio vem enfrentando dificuldades desde que o cantor morreu de uma overdose acidental de analgésico opioide, cinco anos atrás. Embora Prince fosse conhecido por ter controle meticuloso sobre sua carreira, mantendo até mesmo a propriedade de grande parte de sua música, ele não deixou testamento. Prince estava determinado a apontar seis membros da família como herdeiros, embora um deles - um meio-irmão - já tenha morrido.

O lançamento de Welcome 2 America virá através da Legacy Recordings, uma divisão da Sony Music Entertainment que começou a lançar as músicas de Prince depois que um acordo anterior de US $ 31 milhões entre o espólio e a Universal Music foi rescindido por um juiz.

Desde então, o espólio tem enfrentado problemas fiscais com a receita federal americana, que disse que o espólio vale US $ 163,2 milhões - quase o dobro dos US $ 82,3 milhões declarados pela administradora do espólio, Comerica Bank & Trust. (Um juiz que supervisiona o caso se referiu a um estado de “caos pessoal e corporativo”).

Acredita-se que o cofre de Prince em Paisley Park, seu complexo de estúdios perto de Minneapolis, contenha centenas - ou potencialmente milhares - de canções inéditas. / Tradução de Renato Prelorentzou.