Weezer vem para o Rock In Rio após longo hiato sem shows no Brasil

Uma das atrações mais aguardadas do público alternativo, o Weezer volta ao Brasil após 14 anos. A banda californiana está em turnê com o disco Black Album, lançado em março deste ano. Dois meses antes, o grupo soltou um álbum só de covers intitulado The Teal Album, do qual boa parte das versões (que contemplam clássicos do A-ha, Michael Jackson, TLC, Tears for Fears, entre outros) fazem parte do atual repertório do quarteto.

LEIA TAMBÉM > Drake deve levar ao palco do Rock In Rio show repleto de hits

Apesar de ter abusado de lançamentos de gosto duvidoso durante os anos 2000, como o pouco elogiado Raditude, o Weezer se notabilizou como um dos maiores fenômenos pós-grunge dos anos 90, tendo seus dois primeiros discos, The Blue Album, de 1994, e Pinkerton, de 1996, transformados em clássicos cult antes da banda entrar em hiato no ano seguinte. O retorno em 2001, com The Green Album, apresentou poucas mudanças no som no quarteto, mas nada que repetisse o feito de sucessos do porte de Buddy Holly, Say It Ain’t So e Undone (The Sweater Song).

Se o Weezer não tem chamado tanta atenção pelos trabalhos mais recentes, a banda virou notícia após acatar um pedido de um fã no Twitter e gravar uma versão de Africa, do Toto, lançada em 2018. A versão, presente em Teal Album, fez a banda alcançar novamente o primeiro lugar nas paradas de música alternativa da Billboard, o que não acontecia há dez anos.

Quer conhecer melhor a banda? Preparamos uma lista com os principais sucessos e um provável setlist do show do Rio. Confira mais abaixo:

Principais sucessos:

Buddy Holly

Say It Ain’t So

Island in the Sun

Undone (The Sweater Song )

Provável setlist:

Buddy Holly

Africa

Hash Pipe

Beverly Hills

Happy Together

Undone - The Sweater Song

The End of the Game

In the Garage

Take On Me

My Name Is Jonas

Perfect Situation

Island in the Sun

No Scrubs

Surf Wax America

Pork and Beans

Buddy Holly

Everybody Wants to Rule the World

Say It Ain't So