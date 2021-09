Volta do Faces, com Rod Stewart e Ron Wood, já conta com 14 músicas inéditas

Quem deu a notícia, desta vez, foi o baterista. Kenney Jones, o fiel fundador do grupo londrino Small Faces, em 1965, disse que já existem 14 músicas inéditas para a volta do Faces, com a estelar formação que inclui o guitarrista dos Stones, Ronnie Wood, e o vocalista que todas as bandas de rock dos anos 60 queriam, Rod Stewart. Segundo Kenney, as músicas já estão gravadas e os shows que vão marcar o retorno depois de 40 anos de silêncio começam a ser pensados. Ele falou à publicação BANG Showbiz: “Fizemos cerca de 14 músicas, é uma mistura de coisas que nunca lançamos que vale a pena lançar e tem algumas coisas novas que são realmente maravilhosas. Rod está escrevendo as letras e ele está realmente interessado nisso”.

Os lugares de apresentação ainda não estão definidos, mas a ambição é grande: “Se vamos ou não fazer uma grande e extensa turnê, isso ainda está para ser visto. O que decidimos é fazer alguns shows realmente grandes como no O2 Arena, no Madison Square Garden e em alguns outros grandes locais na América. Nada elaborado no palco, apenas algo que traga os Faces de volta.”

A linha do tempo do Faces é das mais episódicas. Tudo começou com o Small Faces, em 65, que teve todo o respeito adquirido ao lançar o clássico psicodélico Ogden's Nut Gone Flake, em 1968. Estavam todos fazendo um rock bastante consistente até que o guitarrista e cantor Stephen Marriott decidiu ir além e se juntar a Peter Frampton para formar a superbanda Humble Pie. Assim, o Small Faces foi reformulado, ganhou o nome de Faces e juntou no palco Ron Wood (guitarra), Rod Stewart (vocais), Ronnie Lane (baixo), Ian McLagan (teclados) e Kenney Jones (bateria). Rod Stewart cresceu de forma abrupta e o fim do grupo foi decretado em 1975. Wood seguiu para o Rolling Stones; Lane formou a Slim Chance e iniciou uma carreira solo at[e ser diagnosticado com esclerose múltipla; Jones substituiu Keith Moon no Who; e McLagan tornou-se músico de estúdio até sua morte, em 2014. Uma reunião da banda foi realizada na premiação britânica 2020 BRIT Awards, quando Rod, Ron e Jones fecharam a cerimônia com uma versão ao vivo de Stay With Me.