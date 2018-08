Vocalista da banda Huntress morre aos 43 anos

A vocalista da banda de heavy metal Huntress morreu na última terça-feira, 14, aos 43 anos. Segundo a página oficial do grupo no Facebook, Jill Janus teria se suicidado. Ainda de acordo com a publicação, a cantora sofria de doenças mentais há vários anos.

"Com nossos corações partidos, anunciamos que Jill Janus, vocalista da banda de heavy metal da Califórnia Huntress, morreu nesta terça-feira, 14 de agosto. Há anos sofrendo com uma doença mental, ela tirou a própria vida em Portland, Oregon. Janus falou publicamente sobre esses desafios na esperança de orientar os outros a superarem suas doenças mentais", informou o comunicado publicado no Facebook do grupo.

"Janus era especialmente criativa e envolvida com inúmeros projetos musicais, incluindo seu papel como vocalista para as bandas femininas de metal e hard rock TheStarbreakers e Chelsea Girls. Além disso, Janus foi coautora e criadora de uma ópera rock que será lançada em breve com Angus Clark, da Trans-Siberian Orchestra. Ela também teve uma longa carreira como a DJ Penelope Tuesdae, em Nova York. Sua carreira musical começou na infância", complementa o texto.