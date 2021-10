Vince Neil, do Mötley Crue, fratura costela após cair do palco em show

Vince Neil, 60, vocalista do Mötley Crue, sofreu uma fratura na costela após cair do palco durante um show realizado na noite de sexta-feira, 15, no festival Monsters On The Mountain, em Pigeon Force, no Tennesse, nos Estados Unidos. O guitarrista da banda deu a informação ao público presente em um vídeo que tem circulado largamente nas redes sociais.

Nas imagens da apresentação, Neil pode ser visto batendo palmas à beira do palco com a guitarra pendurada, antes de sua queda. O cantor era um dos principais nomes do festival musical, que tem três dias de duração, e estava tocando com sua banda, e não o Mötley Crue.

"A verdade é que Vince caiu e quebrou sua costela na queda", disse o guitarrista à multidão. "Isso é horrível para nós e para ele. Ele estava muito animado em estar aqui, ele vive no Tennessee".

Eddie Trunk, um dos organizadores do festival, publicou em seu Twitter na sexta, 15, que Neil foi levado a um hospital. Mais detalhes sobre sua condição ainda não haviam sido divulgados até este sábado. A agência que representa Neil não retornou a ligações, mensagem e e-mail sobre seu estado de saúde até o momento.