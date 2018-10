Versão acústica inédita de música dos Beatles é revelada

No ano em que o icônico White Album, dos Beatles, completa meio século de existência, uma versão acústica do clássico While My Guitar Gently Weeps foi lançada nas plataformas de streaming de áudio.

Enquanto Eric Clapton toca guitarra na música original, essa versão acústica tem George Harrison na voz e no violão, além de Paul McCartney no harmônio. Ouça:

A faixa acompanha uma nova mixagem da música original, além de uma versão demo, e antecipa o lançamento da edição comemorativa de 50 anos do disco, que estará disponível ao público no dia 9 de novembro.

O relançamento do White Album terá mixagem de Giles Martin, filho do lendário produtor George Martin, e conta com 27 demos acústicas e 50 versões alternativas. O material será lançado em uma caixa e também nas plataformas digitais.