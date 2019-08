Venda de ingressos para show do Metallica em BH começa nesta terça-feira, 20

Os ingressos para o show do Metallica em Belo Horizonte foram colocados à venda nesta terça-feira, 20, no site da Eventim. Neste primeiro momento, só pode efetuar a compra quem tem cartão Elo. A venda em bilheterias oficiais começará nesta quinta-feira, 22.

A banda se apresenta em Belo Horizonte no dia 27 de abril de 2020, no estádio do Mineirão. A abertura fica por conta das bandas Greta van Fleet e Ego Kill Talent.

O Metallica confirmou quatro shows no Brasil em 2020 como parte da turnê mundial WorldWired. Além de Belo Horizonte, recebem o show as cidades de Porto Alegre (21 de abril), Curitiba (23 de abril) e São Paulo (25 de abril). Outros dois shows ocorrem na América do Sul, em Santiago (Chile) e Buenos Aires (Argentina).

Os ingressos vão de R$ 140 (pista, meia entrada) a R$ 9.900 (meet and greet, que inclui encontro com a banda, camiseta personalizada e jantar, entre outros brindes).