Venda de ingressos para Backstreet Boys no Brasil começa nesta quarta, 4

As vendas de ingressos para os shows do Backstreet Boys no Brasil em 2020 começam nesta quarta-feira, 4, para o público em geral. As entradas serão vendidas online no site http://site.ingressorapido.com.br/backstreetboys e em bilheterias oficiais (veja o serviço completo dos shows abaixo).

A boyband anunciou que fará três shows no Brasil em 2020. A DNA World Tour contará com apresentações em Uberlândia, Rio de Janeiro e São Paulo nos dias 11, 13 e 15 de março de 2020.

Em São Paulo, o show acontece no Allianz Parque. Os ingressos vão de R$ 190 (pista, meia entrada) a R$ 740 (DNA pit, inteira).

Febre nos anos 1990, a boyband voltou ao topo das paradas no começo deste ano. O disco DNA, lançado no fim de janeiro, alcançou o primeiro lugar da Billboard no Canadá, Suíça e Japão. O grupo também recebeu indicação ao Grammy 2019 na categoria Melhor Dupla/Grupo Pop com o single Don't Go Breaking My Heart.

BACKSTREET BOYS NO BRASIL 2020

UBERLÂNDIA

Data: 11 de março de 2020 (quarta-feira)

Abertura dos Portões: 18h

Horário do show: 21h30

Local: Arena Sabiazinho

Endereço: Av. Anselmo Alves dos Santos, 3415 - Tibery, Uberlândia - MG

Ingressos: a partir de R$190,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: 15 anos. De 10 a 14 anos é permitida a entrada apenas acompanhado dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA DNA PIT R$ 335,00 R$ 670,00 PISTA R$ 310,00 R$ 620,00 CADEIRAS R$ 190,00 R$ 380,00

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Center Shopping Uberlândia - Loja Algar Telecom

Endereço: Av. João Naves de Ávila, 1331 - Santa Mônica - 38408-902 - Uberlândia/MG

Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 10h às 22h e domingo das 14h às 20h

RIO DE JANEIRO

Data: 13 de março de 2020 (sexta-feira)

Abertura dos Portões: 18h

Horário do show: 21h30

Local: Jeunesse Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ

Ingressos: a partir de R$145,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: 15 anos. De 10 a 14 anos é permitida a entrada apenas acompanhado dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA DNA PIT R$ 370,00 R$ 740,00 PISTA PREMIUM R$ 345,00 R$ 690,00 PISTA R$ 190,00 R$ 380,00 CADEIRA N1 R$ 210,00 R$ 420,00 CADEIRA N3 R$ 145,00 R$ 290,00 CAMAROTE R$ 270,00 R$ 540,00

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Jeunesse Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ

Dias e horários de funcionamento: Segunda a Sábado das 10h às 18h.

SÃO PAULO

Data: 15 de março de 2020 (domingo)

Abertura dos Portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP

Ingressos: a partir de R$145,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: 15 anos. De 10 a 14 anos é permitida a entrada apenas acompanhado dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA DNA PIT A R$ 385,00 R$ 770,00 DNA PIT B R$ 385,00 R$ 770,00 PISTA PREMIUM R$ 360,00 R$720,00 PISTA R$ 180,00 R$360,00 CADEIRA INFERIOR R$ 240,00 R$480,00 CADEIRA SUPERIOR R$ 145,00 R$290,00 DECK R$ 340,00 R$ 680,00

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Allianz Parque

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo 1705 - Água Branca

Horários: De segunda a sábado, das 10h às 18h, exceto em dias de jogos e shows