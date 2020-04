Aldir Blanc está internado em estado no grave no Rio e família pede ajuda

O escritor e compositor Aldir Blanc, de 73 anos, está internado em um hospital municipal na zona sul do Rio com infecção urinária e pneumonia, e uma de suas filhas, Isabel, pede doações para possibilitar a transferência e tratamento do artista. A possibilidade de covid-19 está descartada pelos médicos.

"(Blanc) está internado no CER Leblon — Miguel Couto — em decorrência de uma infecção urinária e que resultou também numa pneumonia. Segundo os médicos, está descartada a Covid 19", disse Isabel em uma rede social. "Apesar de todos os cuidados dispensados pelas equipes incríveis que tem nos atendido, infelizmente o estado de saúde do meu pai se agravou", compartilhou, às 20h desta terça-feira, 14.

Ela também repassou a conta do próprio Aldir para que sejam feitas as doações:

Gente, quem puder ajudar, qualquer quantia, depósito na conta do próprio Aldir, a fim de garantir a possibilidade de sua transferência e de seu tratamento. Ajudem! Espalhem! #AldirBlancSOS Banco @itau Agência 8236 C/C 08110-8 Aldir Blanc Mendes CPF 102.790.677-04 — Edu Goldenberg (@edugoldenberg) April 14, 2020

O hospital municipal não teria condições de tratar a condição de Aldir, por não possuir uma UTI.

São parcerias dele com João Bosco muitas canções de enormes sucesso na música popular brasileira, como O Bêbado e a Equilibrista, Bala com Bala, O Mestre-Sala dos Mares, De Frente Pro Crime e Caça à Raposa, além de outras quatro centenas de letras e composições, e uma também extensa obra como cronista.