Vanusa é internada com problemas respiratórios em Santos, no litoral paulista

Vanusa foi internada em um hospital na região de Santos, no litoral paulista, por causa de problemas respiratórios. O filho dela, Rafael Vanucci, confirmou o estado de saúde da mãe e fez uma publicação nas redes sociais. “Minha mãe, Vanusa, foi hospitalizada com problemas respiratórios e retenção de líquidos por conta de não conseguir ir ao banheiro. O estado de saúde dela é estável e tranquilo, porém, ela continuará hospitalizada por conta de ter que tomar antibióticos por via subcutânea (acho que o termo é esse) e não conseguir tomar por via oral”, escreveu, aproveitando para agradecer as mensagens de carinho do público.

A cantora sofre há alguns anos com um quadro de saúde degenerativo em decorrência do mal de Alzheimer. Em 2018, ela foi internada em uma clínica de reabilitação para tratar contra depressão.

No início de agosto, Aretha Marcos, filha dos cantores Vanusa e Antonio Marcos, falou mais sobre como a doença de Alzheimer afetou a saúde da mãe. "Não quero que minha mãe fique numa clínica para sempre. O Alzheimer é uma doença muito difícil. Como eu vivo hoje, não tenho como trazê-la de lá. A condição dela exige um cuidado maior e eu vivo só", ressaltou.

Em agosto de 2017, Vanusa foi internada para combater uma depressão severa e vício em calmantes, segundo Rafael.